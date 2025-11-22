Doble crimen alarma a conductores en la avenida Francisco de Orellana

El ataque armado se registró la tarde del 22 de noviembre. Las víctimas circulaban en un auto rojo

Un nuevo hecho violento interrumpió el tránsito en el norte de Guayaquil. La tarde de este sábado 22 de noviembre de 2025, dos personas fueron asesinadas bajo la modalidad de sicariato mientras se desplazaban a bordo de un vehículo liviano por la avenida Francisco de Orellana, una de las arterias viales más concurridas de la ciudad.

¿Cómo ocurrió el ataque armado cerca de San Marino?

El incidente se reportó aproximadamente entre las 15:30 y 16:00. Según información preliminar, las víctimas transitaban en un auto de color rojo cuando fueron interceptadas. Tras recibir los impactos de bala, el conductor perdió el control del automotor, lo que provocó que el vehículo terminara estrellándose contra la baranda metálica del cerramiento de la urbanización Las Garzas, ubicada en las inmediaciones del centro comercial San Marino.

Autoridades investigan la escena. ALEX LIMA

Hasta el momento, las autoridades de la Policía Nacional no han revelado la identidad de los fallecidos. Se confirmó que ambos cuerpos quedaron en el interior del vehículo tras el ataque; uno de ellos permanecía en el asiento del conductor y el otro en el espacio del copiloto.

Agentes de Criminalística acudieron al sitio para realizar el levantamiento de indicios balísticos y los cuerpos, mientras el tránsito en la zona experimentó congestión debido al cierre parcial para el procedimiento forense.

Noticia en desarrollo...

