El ataque ocurrió alrededor de las 05:30 de este viernes 16 de enero en Puerto Bolívar.
El ataque ocurrió alrededor de las 05:30 de este viernes 16 de enero en Puerto Bolívar.Cortesía

Crimen en Puerto Bolívar: tres personas mueren a manos de falsos policías

Sujetos armados, disfrazados de policías, irrumpieron en una vivienda y ejecutaron a tres personas

Tres personas fueron asesinadas en un ataque armado ocurrido en la madrugada de este viernes 16 de enero, en el barrio Amazonas 1, de la parroquia Puerto Bolívar, en el cantón Machala. Las víctimas fueron identificadas como Lilibeth Cruz Cruz y los hermanos Carlos y Ronny Castro Pérez.

Según los primeros informes de la policía, alrededor de las 05:30, residentes de la zona escucharon el ruido de una camioneta y un automóvil que se estacionaron frente a una casa. De los vehículos bajaron varios sujetos vestidos con ropa similar a la de los policías y militares.

Los atacantes ingresaron violentamente a la vivienda, armados con pistolas, y dispararon contra las tres personas dentro del inmueble, causándoles la muerte de manera instantánea.

El ataque también incluyó explosivos

Luego de cometer el triple asesinato, los agresores dejaron dos artefactos explosivos: uno dentro de la casa y otro en una vivienda cercana. El artefacto en la casa adyacente explotó, generando pánico entre los vecinos, aunque afortunadamente no se registraron más víctimas.

Testigos indicaron que los atacantes se desplazaban en una camioneta de color marrón y un automóvil negro, los cuales utilizaron para escapar tras el ataque.

Minutos después, personal de la Policía Nacional llegó al lugar y confirmó el deceso de las tres víctimas, además de recoger varios casquillos de bala encontrados en la escena.

Las víctimas eran pescadores

En el lugar también se halló un artefacto explosivo sin detonar, el cual fue retirado por el Grupo de Intervención y Rescate (GIR), que procedió a realizar una explosión controlada para evitar peligros adicionales para la comunidad.

Según la policía, las víctimas se dedicaban a la pesca, y familiares aseguraron que no habían recibido amenazas previas. Por ahora, el motivo detrás del ataque permanece sin esclarecerse.

