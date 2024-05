Aitana: “Claro que se puede ser amigo de tus ex”

Sea por la música, el amor o la amistad, o incluso las tres al mismo tiempo, las vidas de la española Aitana y el colombiano Sebastián Yatra se unen. Esta es la tercera ocasión en el que la intérprete de 24 años comparte créditos con Yatra en su discografía. Corazón sin vida y Las dudas fueron las canciones previas que le han presentado a sus fans. Ahora es Akureyri, con la que regresan al estilo que solo juntos pueden lograr.

Es así como EXPRESIONES conversa con la catalana que se encuentra en Los Ángeles, horas antes del estreno del tema que llegó a plataformas el 25 de abril.

Akureyri toma el nombre de la ciudad del norte de Islandia, país al que fueron de vacaciones Aitana y Yatra en junio del año anterior, cuando aún eran pareja. Ella celebró allí ese cumpleaños. Los meses pasaron, surgió la canción y nuevamente decidieron regresar en marzo para grabar el clip en formato de película de 35mm.

Este ya supera los 3,5 millones de reproducciones con una balada positiva, sobre vivir el presente y valorar lo que se tiene al lado. Las aureolas boreales le quitaban el sueño a Aitana y ahora ella les canta con un significado muy personal.

La entrevista con Aitana

Para su último sencillo, Alpha, aprendió a pinchar discos, para su Pared con pared, de Netflix, tomó nuevamente clases de piano. ¿Cómo se da el tiempo para prepararse y trabajar?

Tengo un calendario especial (ríe). En realidad la clave es la organización. En el verano quiero guardar un poquito de tiempo solo para componer. Ahora lo estoy haciendo desde Los Ángeles, pero con otras actividades. Pero lo siguiente será para concentrarme. Es un concepto bonito el enfocarse unos días, un mes, y no tener nada más que hacer que crear. Luego me voy a concentrar en mis ensayos en el estadio Santiago Bernabéu el próximo 28 de diciembre.

¿Cómo encuentra ese tiempo?

Desde que empezó el año, he encontrado tiempo saltado, unas semanas es más posible. Pero también se te junta todo, y en los mismos días tienes estrenos, ensayos y composiciones.

¿Cree que el ocio es el mejor amigo de la creatividad?

A mí me apetece parar. Me gusta tener tiempo para mí y por eso siempre lo busco para tener mis vacaciones e inspirarme. No todo el mundo se lo puede permitir y me siento muy agradecida.

Y el viaje a Islandia nació de este hueco en su agenda…

Fueron dos días. Me lo guardé porque era mi cumpleaños y siempre intento tenerlos separado. Fue un viaje improvisado. Nos fuimos con Sebastián y nos pusimos a componer, compramos una guitarra e hicimos la canción. La tienda que sale al inicio del clip es donde la compramos. Islandia es muy lindo, pero todas las cosas naturales están muy lejos y Akureyri la escribimos en esos traslados en carretera.

¿La letra de Akureyri los sorprendió?

Con Sebastián estamos haciendo mucha música juntos sin un enfoque especial. No para cantarla juntos, solo para componer. Hicimos Akureyri y nos gustó tanto que yo se la pedí. Me la quería quedar. Pero cuando la terminamos, él me dijo que también la quería. Quiso ser caballeroso, pero no le salió. Así que la hicimos juntos. Ya hemos sacado dos canciones. Sebastián y yo nos admiramos mucho artísticamente.

Pero la canción Cuándo será, de la película Pared con pared, también la escribió con Yatra.

Por eso te digo. Es muy genuino lo que hacemos. Realmente nos gusta componer juntos. Es difícil encontrarte con alguien en un estudio, que te salgan las cosas tan bonitas y tan bien. Tan fáciles. Nos han salido temas muy chulos. Y sabes, ahí te dices, ¿por qué no me voy a juntar más con alguien con lo que funciona?

¿La etapa de Alpha atrás?

En esta nueva etapa musical va a haber un poco de todo. No me voy a centrar en un concepto. Quiero tener buenas canciones, las que me inspiren. Todo va a ser pop, con un hilo conductor. Me gusta hacer muchísimo baladas y es algo con lo que coincidimos Sebastián y yo.

Akureyri habla de vivir el presente y olvidar el pasado. Tras la ruptura con Yatra, pregunto: ¿es posible ser amigo de un ex? ¿Es la intención de la canción?

La verdad es que sí. Claro que se puede ser amigo de tus ex. Son personas que han formado parte de tu vida. Quitando además que Sebastián y yo nos conocimos hace ya mucho tiempo. Y hemos compartido muchas cosas y proyectos, incluyendo La Voz, tenemos canciones. Pero creo que más que eso, la canción habla de un camino enfocado en algo y no estás disfrutando del camino. Hay que disfrutar de lo que tienes, de la persona a tu lado.

Alpha House, la época dJ se pone en pausa

Aitana tiene ganas de experimentar. En su música, ha coqueteado con el punk, el rock y el EDM. Este último entró de lleno con su disco Alpha, al cual le agregó una serie de presentaciones de tocadas en varias discotecas de su país.

Esta experiencia la motivó y llenó de alegría, pero le confirma a EXPRESIONES que por ahora quedarán para una próxima ocasión. “Compartí mucho con Merca Bae, quien fue mi DJ profesor. Aprendí de mucha música que no conocía para hacer mi sesión. El mundo DJ fue inspirador, me ayudó a crear mi música”.

Pero en este proceso, tanto la artista como su equipo se dieron cuenta de que la consola y el pinchar discos no eran suficiente para los fans que asistían. Puesto que todos esperaban conectar con su voz.

“Tal y como lo estábamos haciendo, la gente que venía a verme a mi DJ session o Alpha House, como las denominamos, pensaban que era más un concierto que una fiesta. Se creía que pondría una canción mía y no, era solo mi set como DJ. Yo estaba pinchando canciones electrónicas, de reguetón, para unirnos todos y disfrutar. No se llegó a lo que tenía en mi mente realmente y por eso decidí ya no hacer más”.

Las sorpresas no se acaban. Aitana quiere regresar con Merca Bae en una próxima ocasión. “Quiero volver a una fiesta, pinchar sin que sepan que soy yo o no y a la gente le dé igual y todos estén disfrutando. Voy a aparecer algún día sin avisar”.

