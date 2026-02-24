Expreso
Joel Ordóñez club Brujas
Joel Ordóñez, el ecuatoriano de Brujas, es figura en Champions League.CORTESIA

Dónde ver Atlético de Madrid vs Brujas EN VIVO HOY: Sigue aquí el duelo de Champions

EL ecuatoriano Joel Ordóñez juega de titular la vuelta de los playoffs en busca del cupo a los octavos de final

El Riyadh Air Metropolitano se prepara para una noche de definiciones este martes 24 de febrero, cuando el Atlético de Madrid reciba al Club Brujas, del ecuatoriano Joel Ordóñez, por la vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League.

Ambos equipos llegan a esta cita crucial tras haber cumplido con éxito en sus respectivos torneos domésticos, donde el conjunto colchonero se impuso con autoridad ante el Espanyol por 4-2 y el cuadro belga logró una sufrida pero vital victoria 2-1 frente al Oud-Heverlee Leuven.

Para el cuadro español, este encuentro representa la oportunidad de dar estabilidad a una temporada marcada por la irregularidad. El equipo de Diego Simeone busca afianzar su funcionamiento colectivo en esta recta final del curso para mantenerse con vida en la élite continental.

joel ordoñez brujas
Joel Ordóñez, defensa ecuatoriano de Brujas, en un partido de Champions League.CORTESIA

En la acera de enfrente, el equipo belga llega con la ilusión intacta de colarse entre los dieciséis mejores equipos de Europa, confiando en la solidez defensiva que los ha caracterizado en esta campaña.

Gran parte de las esperanzas del conjunto visitante recaen en el extraordinario presente de Joel Ordóñez. El defensor ecuatoriano se ha convertido en el baluarte de la zaga belga, mostrando una solvencia y un despliegue físico que lo sitúan como una de las grandes revelaciones del torneo. Esto, a pesar que en el duelo previo anotó un autogol.

Ordóñez tendrá la difícil misión de contener a la dupla ofensiva conformada por Julián Álvarez y Ademola Lookman, quienes han comenzado a mostrar una química letal que entusiasma a la afición madrileña.

Además del duelo en las áreas, el protagonismo de los arqueros será fundamental. La experiencia de Simon Mignolet bajo los tres palos del Brujas será el complemento necesario para proteger la ventaja conseguida por Christos Tzolis en el partido de ida. Mientras tanto, el Atlético apostará al empuje de su gente y al olfato goleador de sus delanteros para revertir la situación y sellar su clasificación.

Canales dónde ver EN VIVO Atlético vs Brujas

El encuentro se disputará a las 12:45 en Ecuador, Colombia y Perú, mientras que en Argentina, Uruguay y Chile la cita será a las 14:45. Los aficionados de toda Sudamérica podrán seguir las acciones en vivo a través de la plataforma Disney+ en su Plan Premium.

Minuto a minuto de Atlético de Madrid vs Brujas

