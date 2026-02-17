Expreso
Rahab Villacrés.
Rahab Villacrés con su pareja, Alexander González.Instagram

Rahab Villacrés: "Yo no soy la otra"

La comunicadora deportiva y el jugador Alexander González se muestran muy enamorados

Rahab Villacrés y el futbolista venezolano Alexander González ya no se esconden. En San Valentín oficializaron su relación en redes sociales y, desde entonces, comparten momentos juntos: salidas a comer, escapadas a la playa y románticas imágenes en las que la comunicadora presume su figura en traje de baño.

Ante los comentarios, la pareja decidió aclarar fechas. González se divorció en marzo de 2023 y llegó a Ecuador en enero de 2024. “Lo conocí divorciado, yo no soy la otra”, dijo Rahab, hija de la actriz Claudia Gómez.

Fátima Bosch.

Fátima Bosch tuvo de anfitriona a Mara Topic durante su visita al país

El jugador que militó en el Club Sport Emelec, fue anunciado como nuevo refuerzo del Carabobo Fútbol Club de su país.

Rahab es madre de una niña, fruto de su relación con el exchico reality Toño Abril, y en su momento aseguró que no desea tener más hijos. Alexander también es padre.

Además, el año pasado la comunicadora celebró su graduación universitaria.

Participó en el reality Calle 7. Se enfocó su carrera hacia el ámbito deportivo, cambiando de público y especializándose en el periodismo. Cuenta con 1,2 millones de seguidores en Instagram.

