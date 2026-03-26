Policiclos llegan a Tumbaco para recuperar espacios y prevenir delitos

Se trata de una reciente estrategia que se implementa en Tumbaco. Los policiclos recorren 10 kilómetros diarios

La ruta de los policiclos se inicia en el parque central de Tumbaco, avanza por El Chaquiñán y termina en Cumbayá.

La percepción de inseguridad se ha instalado con fuerza en Tumbaco. Así lo afirma la Encuesta de Percepción Ciudadana de Quito Cómo Vamos 2026, según la cual el 77 % de los vecinos identifican a la delincuencia como el principal problema que afecta su calidad de vida. Robos frecuentes, muchos de ellos a mano armada, han marcado la rutina de residentes y comerciantes.

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En medio de este escenario, la Policía ha apostado por una estrategia y acercarse más a la comunidad. Una de las iniciativas es la implementación de los llamados policiclos, uniformados que patrullan en bicicleta distintos puntos del distrito Tumbaco con un enfoque preventivo y disuasivo.

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La medida tomó forma tras la recuperación del parque central de la parroquia, un espacio que durante años estuvo deteriorado y asociado a problemas de consumo de alcohol y droga.

Carmen Llerena, integrante del colectivo en Tumbaco, patrimonio del valle, recuerda que el lugar incluso era utilizado para ocultar sustancias ilícitas y armas blancas. “Las bancas eran ocupadas por personas que bebían constantemente”, relata.

La rehabilitación del parque, impulsada mediante presupuestos participativos, cambió el panorama. Hoy el espacio luce iluminado y más concurrido. Para Jacinto Novoa, comerciante del sector, el cambio es evidente. “Antes era inseguro, sobre todo por la cercanía de tres unidades educativas. Ahora se ve más limpio y con más gente, incluso en la noche”.

Ese nuevo entorno abrió la puerta a reforzar la presencia policial. Byron Puetate, jefe del Proyecto de Proximidad Comunitaria en Tumbaco, dijo que la implementación de policiclos se coordinó con líderes barriales, para garantizar vigilancia constante en zonas claves.

Una combinación de movilidad y tecnología

Actualmente, cuatro unidades recorren el centro de Tumbaco, con especial atención en el parque, los alrededores de las instituciones educativas y los locales comerciales que cuentan con códigos QR. Estos patrullajes se extienden también hacia El Chaquiñán, una ruta frecuentada por deportistas, y llegan hasta Cumbayá.

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La lógica del sistema combina movilidad y tecnología. En todo el distrito se han instalado 43 códigos QR en puntos estratégicos, definidos a partir de análisis delictuales. Los agentes escanean estos códigos en tiempo real, lo que les permite registrar su presencia, interactuar con comerciantes y recibir información directa sobre posibles incidentes.

El parque central de Tumbaco es uno de los puntos de control clave de los policiclos. Foto: Gustavo Guamán / Expreso

Puetate explica que no se trata solo de vigilancia, sino de construir confianza. “La idea es tener presencia preventiva y disuasiva. Al estar en contacto directo con la comunidad, se puede reaccionar más rápido y también anticipar problemas”, sostiene.

La elección de bicicletas no es casual. En zonas como El Chaquiñán o incluso en áreas internas del parque, el acceso para patrulleros es limitado. Los policiclos, en cambio, pueden desplazarse con mayor facilidad y cubrir trayectos de hasta 10 kilómetros diarios. El servicio opera desde la mañana hasta la noche.

Para algunos vecinos, los resultados ya se sienten. María Guzmán, quien trabaja en un local con código QR, asegura que la percepción de seguridad ha mejorado. “Antes se llevaban cosas del negocio. Ahora, con el QR y la presencia policial, se siente más control”, comenta.

Los policiclos también visitan los puntos en donde se colocó códigos QR. Foto: Gustavo Guamán / Expreso

Sin embargo, no todos comparten la misma percepción. Novoa, por ejemplo, afirma que ha visto a los policiclos en pocas ocasiones y considera que hace falta mayor difusión del proyecto. “Deberían socializar más el trabajo que hacen y explicar lo de los QR, porque mucha gente no sabe cómo funcionan”, advierte.

La Policía reconoce que el desafío es grande. Tumbaco combina población residente y flotante, lo que exige estrategias dinámicas para cubrir distintos frentes. En ese contexto, los policiclos se suman a otros programas como Escuela Segura y Policía Comunitaria, en un intento por contener el avance de la delincuencia.

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