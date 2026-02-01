Avanza la renovación del Parque Central de Tumbaco: obras, plazos e inversión

El Parque Central de Tumbaco es objeto de un mantenimiento integral y trabajos de rehabilitación que se ejecutan desde el mes de enero, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y la infraestructura de este espacio emblemático y patrimonial de la parroquia.

Presupuestos participativos impulsan la rehabilitación del parque central

Las labores incluyen el cambio total del césped, mantenimiento de las luminarias y de la pileta central, retiro de las rejas de las jardineras y de la fuente de agua, poda de árboles y la reubicación y renovación de varias bancas. Además, se contempla la nivelación de la parte central del parque y la eliminación de plantas que rodean la pileta, lo que permitirá una mejor apreciación de este elemento histórico.

Según explicó Julio Valdivieso, administrador zonal de Tumbaco, la obra fue solicitada por la ciudadanía a través de los presupuestos participativos, como una necesidad para recuperar este importante sitio patrimonial. “Se va a dar mantenimiento a los árboles, se cambiarán las bancas y se colocarán rampas para facilitar la movilidad de personas con discapacidad y adultos mayores”, señaló.

La intervención tiene un plazo de ejecución de 35 días y estaba prevista para concluir a finales de enero. El monto de inversión asciende a 85 mil dólares. Al tratarse de una zona patrimonial, los trabajos cuentan con los avales correspondientes, incluyendo el mantenimiento de la calle adoquinada Francisco de Orellana, que forma parte del entorno histórico del parque y que no había sido intervenida en varios años tras cumplir su vida útil.

Moradores piden mayor seguridad e iluminación en el parque central

No obstante, moradores y comerciantes del sector consideran que la intervención debería ser más amplia. Alegría Cáceres, residente del sector, manifestó que el parque ha perdido su atractivo turístico y actualmente es ocupado por personas en situación de calle o ciudadanos desempleados que buscan trabajos ocasionales. Los vecinos solicitan mayor iluminación y presencia policial.

Por su parte, Paul Lara señaló que la intervención era necesaria debido al abandono del parque y su escasa afluencia de visitantes, y sugirió que se promuevan ferias y actividades culturales para reactivar este espacio público y dinamizar la economía local.

