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Referencial. Siete presuntos extorsionadores fueron detenidos en Calderón en el operativo policial Fénix 153.
Referencial. Siete presuntos extorsionadores fueron detenidos en Calderón en el operativo policial Fénix 153.CANVA

Policía ejecuta operativo en Calderón y captura a 7 implicados en extorsión

Seguridad en Ecuador: 7 detenidos por presunta extorsión a comerciante en Calderón

La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Unidad Nacional de Investigación de Secuestros y Extorsión (UNASE), llevó a cabo el operativo “Fénix 153”, que permitió la aprehensión de siete personas presuntamente vinculadas a un caso de extorsión contra una comerciante en el sector de Calderón, provincia de Pichincha.

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Según informó el Ministerio del Interior en su cuenta de X, las investigaciones combinaron técnicas de inteligencia y operativos simultáneos que se desarrollaron en Pichincha, Morona Santiago y en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de Latacunga, logrando la captura de los sospechosos.

Evidencias incautadas

Durante el operativo, las autoridades aseguraron diversos indicios que serán clave para la investigación:

6 terminales móviles

  • 3 vehículos

  • 4 comprobantes bancarios

Judicialización

Los aprehendidos, en su mayoría mujeres, fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para su procesamiento judicial, asegurando que se respeten todos los derechos del debido proceso.

Mientras tanto, las investigaciones continúan con el objetivo de determinar el grado de participación de cada implicado en los presuntos delitos de extorsión, así como de recabar más evidencias que fortalezcan el caso y garanticen justicia para las víctimas.

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