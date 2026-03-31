Detenidos por robos en Quito y Valle quedan en libertad, alerta la Policía

Cinco detenidos por asaltos en Quito quedan en libertad pese a pruebas, según la Policía

Cinco presuntos integrantes de “Los Lobos” fueron detenidos en Quito, pero quedaron en libertad tras audiencia de flagrancia.

La Policía Nacional del Ecuador informó sobre la aprehensión de cinco presuntos integrantes del grupo delictivo “Los Lobos”, vinculados a robos a mano armada y sustracción de vehículos en distintos sectores de Quito y el valle de Los Chillos. Sin embargo, los sospechosos quedaron en libertad tras una audiencia de flagrancia, lo que ha generado preocupación en las autoridades.

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Operativo en La Magdalena permitió capturas

Mediante labores del subsistema de inteligencia, la Policía ubicó e intervino un inmueble en el sector de La Magdalena, en el sur de Quito, donde se ocultaban los implicados. Durante el allanamiento fueron detenidos dos hombres y tres mujeres, quienes estarían vinculados a una serie de delitos, entre ellos el robo a una pescadería ocurrido el 5 de febrero de 2026 en el cantón Rumiñahui.

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Las autoridades también investigan su presunta participación en asaltos a locales comerciales y estaciones de servicio, así como en el funcionamiento de un establecimiento clandestino que operaba como bar y permitía el ingreso de menores de edad.

Evidencias incautadas en el operativo

Durante la intervención policial se levantaron varios indicios que refuerzan las investigaciones:

Dos armas de fuego

Dos vehículos (uno con alteración en sus sistemas de identificación y otro reportado como robado)

Una motocicleta

Siete teléfonos móviles

Según la Policía, los detenidos fueron identificados además por prendas de vestir que coinciden con las observadas en videos de cámaras de seguridad de robos recientes.

Vinculación con organización delictiva

Las autoridades señalaron que los sospechosos estarían vinculados al Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) “Los Lobos”, una estructura criminal que opera en varias zonas del país.

De acuerdo con el coronel Germán León, los detenidos tendrían relación con múltiples asaltos registrados en el norte de Quito y el valle de Los Chillos. Además, los dos hombres aprehendidos registran antecedentes penales por robo y tenencia de sustancias sujetas a fiscalización.

Juez dictó medidas cautelares y quedaron libres

Pese a los elementos presentados, durante la audiencia de flagrancia el juez dispuso medidas cautelares y no dictó prisión preventiva, lo que permitió que los cinco sospechosos recuperaran su libertad.

APREHENDIDOS CINCO INTEGRANTES DEL GRUPO DELICTIVO “LOS LOBOS”, VINCULADOS A ASALTOS A MANO ARMADA Y ROBO DE VEHÍCULOS



La #PolicíaEcuador, mediante la ejecución de acciones del subsistema de inteligencia, ubicó e intervino un inmueble en el sector de La Magdalena, #UIO, donde se… pic.twitter.com/xkl5dtQtfe — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) March 29, 2026

El coronel lamentó la decisión judicial y señaló que este tipo de resoluciones puede afectar el trabajo policial. “Lamentablemente, al llegar a flagrancia, el juez los llamó a juicio directo y les otorgó medidas cautelares, dejándolos en libertad”, indicó.

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