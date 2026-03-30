Semana Santa en Quito: conoce el recorrido de la procesión Jesús del Gran Poder

La procesión de Jesús del Gran Poder en su forma actual se realiza desde 1961

Más de 1.500 cucuruchos y verónicas participan en la procesión.

Las calles del Centro Histórico de Quito se preparan para convertirse nuevamente en un escenario de devoción y tradición con la procesión de Jesús del Gran Poder, una de las manifestaciones religiosas más emblemáticas de la Semana Santa.

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Este año, miles de feligreses caminarán junto a la imagen religiosa el viernes 3 de abril de 2026. Saldrán desde la Plaza de San Francisco, a las 12:00.

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La peregrinación, que forma parte de un ritual de fe con más de seis décadas de historia en la ciudad, exige una logística compleja que involucra a religiosos, laicos y voluntarios organizados para garantizar el orden y la seguridad de los participantes.

El padre franciscano Jhon Castro informó que hasta el viernes 27 de marzo se entregaron 1.110 trajes de cucuruchos y verónicas a los inscritos, y que cuentan con alrededor de 1.500 vestimentas disponibles, aunque anticipó que estas podrían agotarse debido a la alta participación.

Muchas personas también se suman al recorrido con sus propios trajes, una muestra del carácter popular y abierto de la procesión.

Recorrido de la masiva procesión

Por razones de movilidad y tránsito, el Municipio solicitó ajustes en el recorrido de este año, para evitar puntos de conflicto vehicular en calles como la Venezuela y Benalcázar, señaló Castro.

Así, el trayecto partirá desde la Plaza de San Francisco, avanzará por la calle Bolívar hasta la Venezuela, continuará por Manabí, Vargas y avenida América, y desde ahí subirá por la calle Río de Janeiro.

El retorno se hará nuevamente por la Venezuela y Bolívar, para culminar en la Plaza de San Francisco, donde se realizará la Ceremonia de Adoración de la Cruz, hasta las 17:00.

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Despliegue de policías en el centro

El evento también contará con un amplio operativo de seguridad, integrado por alrededor de 1.500 policías, junto con paramédicos, bomberos y agentes de tránsito del Municipio, para atender cualquier eventualidad y facilitar el flujo de los fieles durante las casi seis horas que durará la procesión y las actividades posteriores.

Más de 60 años de tradición

En Quito, la procesión con la imagen de Jesús del Gran Poder y la Virgen de los Dolores se remonta a 1961, inspirada en costumbres traídas desde Sevilla, España, y adaptada a la religiosidad quiteña. Desde entonces, esta manifestación ha congregado a miles de fieles cada Viernes Santo.

El padre Castro explica que, mientras en España los cucuruchos cargan las imágenes y en Guatemala ocurre algo similar, Quito es único en América donde los cucuruchos caminan adelante como penitentes. En Sudamérica, la capital es la única que ha conservado la tradición.

Castro recalcó que la procesión no solo convoca a quiteños, sino también a personas provenientes de otras provincias como Loja, Cañar y Azuay, lo que representa un beneficio para todos, incluido el Municipio.

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