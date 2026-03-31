Lluvias en Quito provocan nueve emergencias en Tumbaco por inundaciones

Equipos de emergencia atendieron inundaciones, vías bloqueadas y lodo tras el desbordamiento de una quebrada

El COE Metropolitano atendió una inundación en la av. Universitaria y San Francisco tras las intensas lluvias.

La tarde del lunes 30 de marzo, el valle de Tumbaco, en Quito, enfrentó una intensa jornada invernal que dejó al menos nueve emergencias, principalmente por inundaciones y el desbordamiento de la quebrada El Payaso.

Le invitamos a que lea: Puestos de mando en Quito generan dudas sobre la seguridad

Alerta por lluvias en Quito: Tumbaco enfrenta inundaciones

La situación activó un despliegue coordinado de varias entidades municipales para atender de forma oportuna a la ciudadanía.

Las precipitaciones generaron acumulación de agua, caída de granizo y el bloqueo de una vía, donde incluso varios vehículos quedaron atrapados. Equipos de emergencia actuaron rápidamente para evacuar el agua, limpiar las zonas afectadas y habilitar el tránsito, restableciendo la movilidad en el sector.

Pabel Muñoz sobre decisión del CNE: "Violentan principios básicos de la democracia" Leer más

Uno de los puntos más críticos fue el desbordamiento de la quebrada El Payaso, que dejó lodo en calles y aceras. Personal municipal acudió con maquinaria pesada para realizar labores de limpieza y mitigar riesgos. A pesar de la magnitud del evento, las autoridades confirmaron que no se registraron daños estructurales en viviendas.

El Cuerpo de Bomberos de Quito desplegó cuatro estaciones y seis unidades en Tumbaco para atender los distintos incidentes, como parte de una respuesta articulada que priorizó la seguridad de las familias. “Trabajamos en coordinación por el bienestar de la ciudadanía”, señalaron autoridades locales.

Las autoridades coordinaron acciones para atender emergencias

La atención de las emergencias fue liderada por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), en conjunto con la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS), el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ), la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la Empresa Eléctrica Quito, Emseguridad y las administraciones zonales.

📍@BomberosQuito colabora con las tareas en el sitio.



➡️ No existe afectación a las estructuras de las viviendas.



➡️ Los trabajos continúan para evacuar agua represada en patios.



Trabajamos en coordinación por el bienestar de las familias en #Quito. 💙#PlanLluvias pic.twitter.com/EeSyPvM5a1 — COE Quito (@coequito) March 31, 2026

Los eventos se registraron en sectores como Tola Chica, el puente de la Ruta Viva, Villa Vega —donde se reportaron dos incidentes—, La Morita, La Cerámica y zonas cercanas al conjunto Los Eucaliptos.

Desde Emseguridad se destacó que estas acciones forman parte del sistema integral de respuesta ante emergencias del Distrito Metropolitano de Quito, enfocado en garantizar una atención eficiente y oportuna frente a eventos provocados por la temporada de lluvias.

RELACIONADAS Alcalde de Quito alerta sobre reforma de LOOTUGS y sanciones millonarias a los GAD

Las autoridades mantienen el monitoreo constante en el valle de Tumbaco y recomiendan a la ciudadanía tomar precauciones ante posibles nuevas lluvias en la capital ecuatoriana.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.