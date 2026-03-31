QuitoFest, Marcha del Orgullo y otros eventos, en riesgo por reforma al Cootad

En Quito ya se suspendió la Feria Internacional del Libro 2026

El Municipio de Quito destina cerca de $ 1 millón al Quitofest.

La agenda cultural de Quito enfrenta un escenario de incertidumbre tras la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad). La suspensión de la Feria Internacional del Libro de Quito (FILQ 2026) marcó un precedente de incertidumbre para otros eventos emblemáticos, que ahora podrían correr la misma suerte.

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El secretario de Cultura del Municipio, Jorge Cisneros, advirtió que varias actividades culturales están en riesgo debido a las restricciones en el uso de la partida presupuestaria 73.02.05, fundamental para la contratación de logística.

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“Esta partida permite financiar elementos básicos como mesas, sillas, micrófonos y todo lo necesario para una actividad cultural o social. Si la ley establece que no es prioritaria, simplemente no podemos utilizarla”, explicó el funcionario.

La primera consecuencia directa fue la cancelación de la Feria Internacional del Libro de Quito 2026. Sin embargo, Cisneros alertó que, de mantenerse la normativa sin un reglamento claro, otros eventos podrían quedar suspendidos.

Entre ellos mencionó la marcha del orgullo LGBTIQ+, el Raymi de las Universidades, el Verano de las Artes, el encuentro de parroquias rurales, la entrega de premios municipales e incluso las Fiestas de Quito.

En esa lista también se incluye el QuitoFest, uno de los encuentros musicales más representativos de la ciudad, cuya realización dependerá de la posibilidad de contratar la logística necesaria.

En espera del reglamento de la ley

Cisneros señaló que el Municipio se encuentra a la espera del reglamento que defina los alcances de la reforma, así como de un pronunciamiento de la Corte Constitucional. “Si se determina que la norma no es constitucional, habría que replantear todos los procesos administrativos y evaluar qué se puede ejecutar dentro de los plazos legales”, indicó.

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Por su parte, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, cuestionó el enfoque de la reforma, señalando que redefine el concepto de “inversión prioritaria” al privilegiar obras físicas por encima de proyectos culturales y sociales.

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“El presupuesto fue aprobado en 2025 para ejecutarse en 2026 bajo otras reglas. Cambiar las condiciones de forma inmediata rompe la seguridad jurídica de los gobiernos autónomos descentralizados”, sostuvo.

El alcalde añadió que, de no haberse realizado transferencias anticipadas a entidades culturales como la Fundación Museos de la Ciudad y la Fundación Teatro Nacional Sucre, más de 20 espacios culturales estarían actualmente en riesgo de paralización.

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