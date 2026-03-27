Beccacece, tras el empate de la Tri con Marruecos: "Hemos demostrado nuestra idea"

El técnico habló luego del 1-1 en Madrid. Valoró lo demostrado por sus jugadores contra los marroquíes

Sebastián Beccacece le da indicaciones a John Yeboah en el partido entre Ecuador ante Marruecos.

Un nuevo partido empatado tuvo la selección ecuatoriana, pero el técnico está conforme con el rendimiento del equipo. Tras el 1-1 de Ecuador ante Marruecos, Sebastián Beccacece opinó que ha habido una evolución, a pesar del resultado este viernes 27 de marzo.

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"Siempre hay cosas para mejorar, pero se está viendo cada día cómo este equipo va progresando, a medida que pasa el tiempo", dijo el entrenador argentino en rueda de prensa luego del amistoso jugado en el estadio Metropolitano de Madrid, España.

Beccacece agregó: "Creo que a lo largo del tiempo hemos logrado una continuidad de sostener, no de resultados, pero sí de una manera. Hemos demostrado la idea, va creciendo y se va viendo con el correr del tiempo".

John Yeboah festeja el gol anotado para Ecuador en el amistoso ante Marruecos. AFP

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El DT destacó la actitud de sus jugadores y lo mostrado en cancha. "No puedo ignorar el gran rendimiento colectivo que hoy tuvo Ecuador porque sería injusto con los chicos. A veces me cuesta aceptar que hay detalles que amarguen una gran noche, pero esto es fútbol y tenemos que seguir aprendiendo", expresó.

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El estratega insistió en estar "muy orgulloso de cómo los chicos (jugadores) representan a Ecuador". Valoró la entrega de algunos futbolistas que en sus equipos no venían teniendo minutos, como en caso de Enner Valencia o Gonzalo Plata.

Ecuador vs Países Bajos: Fecha y hora del partido

Ahora Ecuador, de mano de Beccacece, dará vuelta al empate y comenzará a mentalizarse para el compromiso de visitante ante Países Bajos, rival con el que se medirá el próximo 31 de marzo en a las 13:45 (hora de Ecuador) en el Philips Stadion de Eindhoven. Con este cotejo cerrará, por ahora, los preparatorios para el Mundial 2026.

🗣️🇪🇨 Sebastián Beccacece compartió el parte médico de Piero Hincapié y resaltó “el gran rendimiento” de Ecuador ante Marruecos.#RadioactivaMundial pic.twitter.com/8422BdxLWu — Radioactiva Ecuador (@radioactiva_ec) March 27, 2026

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