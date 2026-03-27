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Sebastian Beccacece ecuador marruecos
Sebastián Beccacece le da indicaciones a John Yeboah en el partido entre Ecuador ante Marruecos.AFP

Beccacece, tras el empate de la Tri con Marruecos: "Hemos demostrado nuestra idea"

El técnico habló luego del 1-1 en Madrid. Valoró lo demostrado por sus jugadores contra los marroquíes

Un nuevo partido empatado tuvo la selección ecuatoriana, pero el técnico está conforme con el rendimiento del equipo. Tras el 1-1 de Ecuador ante Marruecos, Sebastián Beccacece opinó que ha habido una evolución, a pesar del resultado este viernes 27 de marzo.

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"Siempre hay cosas para mejorar, pero se está viendo cada día cómo este equipo va progresando, a medida que pasa el tiempo", dijo el entrenador argentino en rueda de prensa luego del amistoso jugado en el estadio Metropolitano de Madrid, España.

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Beccacece agregó: "Creo que a lo largo del tiempo hemos logrado una continuidad de sostener, no de resultados, pero sí de una manera. Hemos demostrado la idea, va creciendo y se va viendo con el correr del tiempo".

John Yeboah festeja el gol anotado para Ecuador en el amistoso ante Marruecos.
John Yeboah festeja el gol anotado para Ecuador en el amistoso ante Marruecos.AFP
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El DT destacó la actitud de sus jugadores y lo mostrado en cancha. "No puedo ignorar el gran rendimiento colectivo que hoy tuvo Ecuador porque sería injusto con los chicos. A veces me cuesta aceptar que hay detalles que amarguen una gran noche, pero esto es fútbol y tenemos que seguir aprendiendo", expresó.

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El estratega insistió en estar "muy orgulloso de cómo los chicos (jugadores) representan a Ecuador". Valoró la entrega de algunos futbolistas que en sus equipos no venían teniendo minutos, como en caso de Enner Valencia o Gonzalo Plata.

Ecuador vs Países Bajos: Fecha y hora del partido

Ahora Ecuador, de mano de Beccacece, dará vuelta al empate y comenzará a mentalizarse para el compromiso de visitante ante Países Bajos, rival con el que se medirá el próximo 31 de marzo en a las 13:45 (hora de Ecuador) en el Philips Stadion de Eindhoven. Con este cotejo cerrará, por ahora, los preparatorios para el Mundial 2026.

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