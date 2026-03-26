Bolivia vence a Surinam en el repechaje al Mundial 2026: ¿Cuándo vuelve a jugar?

La Verde le dio vuelta al resultado y se quedó con el triunfo que la acerca más a una nueva participación mundialista

La selección de Bolivia vive un momento histórico, que impulsa la esperanza de volver a pisar escenarios mundialistas luego de 32 años. El combinado sudamericano dio el primer 'golpe' contra Surinam para lograr la ansiada clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Luego de ir perdiendo, el seleccionado dirigido por Óscar Villegas le dio vuelta al duelo y venció 2-1 en la semifinal del repechaje de la FIFA, compromiso jugado en el estadio BBVA de Monterrey, México. Esto le otorgó el boleto a la siguiente fase en donde se medirá en duelo único contra Irak.

La Verde, que en la previa se presentaba con una imagen llena de emoción al cantar el himno de su país, comenzó cayendo con el tanto de Liam Van Gelderen al minuto 48. Sin embargo, los de Villegas no bajaron los brazos y lograron el esperado empate al 72 cuando Moisés Paniagia convirtió y devolvió la fe.

El gol de la alegría definitiva se concretó por medio de la vía del penal cuando Ramiro Vaca fue preciso con un remate de pierna izquierda al 88. El festejo era boliviano en suelo mexicano y era expresado en las gradas, en la cancha y en la banca.

Bolivia, como representante de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tiene el impulso para el último esfuerzo que deberá hacerlo ante Irak. Ante ellos se enfrentará el próximo martes 31 de marzo para reafirmar su regreso al certamen internacional a disputase en junio y julio del presente año.

En caso de salir victorioso contra los iraquíes, la Verde obtendrá el pase directo al Grupo I de la Copa del Mundo 2026, donde ya esperan potencias del nivel de Francia, Senegal y Noruega, que previamente, en diciembre de 2025, salieron sorteadas en Washington, Estados Unidos.

¡Lo dio vuelta! Bolivia lo gana con este gol de penal de Miguelito Terceros e ilusiona con la cita mundialista.pic.twitter.com/cMgZKOrsTt — Andrés Illingworth (@aillingworth96) March 26, 2026

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