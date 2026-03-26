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jugador de bolivia repechaje 2026
Bolivia deberá medirse ante Irak y asegurar la victoria para clasificar al Mundial 2026.CORTESIA

¿Qué tiene que hacer Bolivia para clasificar al Mundial 2026?: Aún le queda un rival

La Verde superó a Surinam y está a un paso de volver a hacer historia. Tiene que disputar la final del repechaje ante Irak

La ilusión de todo un país ya no es un sueño lejano, es una realidad a 90 minutos de distancia. Tras una remontada de infarto frente a Surinam, la Selección Boliviana ha sellado su pase a la final del repechaje intercontinental. Ahora, el equipo dirigido por Óscar Villegas se prepara para el duelo definitivo: una batalla a todo o nada contra Irak por el boleto al Mundial.

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El camino no fue sencillo en el Estadio BBVA. "La Verde" tuvo que demostrar una resiliencia de acero tras irse abajo en el marcador al minuto 48 con un gol de Liam Van Gelderen. Sin embargo, este equipo ha recuperado el orgullo competitivo:

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El empate de la esperanza: Al minuto 72, el joven Moisés Paniagua desató la locura en las gradas tras una gran definición que devolvió la paridad al encuentro.

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En la seminal del Repechaje FIFA para el Mundial 2026, Bolivia se impuso a Surinam.CORTESIA

La calma de Ramiro Vaca: Cuando el reloj agonizaba (88'), un penal ejecutado con maestría por Vaca selló el 2-1 definitivo, desatando un festejo que se escuchó desde Monterrey hasta La Paz.

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El reto final de Bolivia: Irak y la cita con la historia

Superado el primer escollo, el enfoque es total. El próximo martes 31 de marzo, Bolivia se medirá ante Irak en un duelo único donde no hay margen de error. El representante de la Conmebol busca romper una sequía de 32 años sin asistir a la cita máxima del fútbol.

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El Grupo I: Un destino de gigantes

De lograr la hazaña ante el conjunto asiático, la Verde ya sabe exactamente qué le espera en el verano de 2026. La Verde se insertaría directamente en el Grupo I, una de las zonas más competitivas del torneo, donde ya aguardan:

  • Francia: La potencia europea y candidata al título.
  • Senegal: El vigente poderío físico y técnico de África.
  • Noruega: Una selección en ascenso con figuras de talla mundial.

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