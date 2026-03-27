A Ecuador se le escapó la victoria ante Marruecos: ¿Cuándo juega contra Países Bajos?

La Tricolor igualó ante los marroquíes en su primer partido amistoso de la doble fecha FIFA. Mira cómo le fue en este partido

Enner valencia, delantero de Ecuador, en el duelo contra Marruecos el jueves 27 de marzo en Madrid.

En su primera prueba en la doble fecha FIFA, la selección de Ecuador se le escapó la victoria ante Marruecos este viernes 27 de marzo. El compromiso, jugado en el estadio Metropolitano de Madrid (España), culminó 1-1 a pesar que los tricolores se pusieron adelante en el marcador.

Lea también: ¿Qué tiene que hacer Bolivia para clasificar al Mundial 2026?: Aún le queda un rival

El equipo dirigido por Sebastián Beccace, saltó a la cancha con predisposición en ofensiva y con buen orden defensivo. Aún así la apertura del resultado se dio en el tiempo complementario.

Fue John Yeboah el encargado de darle la alegría a los aficionados ecuatorianos. Tras el primer tiempo con esporádicas llegadas al arco contrario, en el segundo (al minuto 48), la Tri se volcó al ataque por el costado derecho, donde Yeboah se juntó con Gonzalo Plata y luego remató para concretar el gol y dejarlo sin opciones al guardameta Bounou.

John Yeboah festeja el gol anotado para Ecuador en el amistoso ante Marruecos. AFP

Bolivia vence a Surinam en el repechaje al Mundial 2026: ¿Cuándo vuelve a jugar? Leer más

a felicidad de Ecuador se cayó instantes después. Al 88' luego de un tiro de esquina, los marroquíes aprovecharon los espacios dejados en la defensa ecuatoriana y Neil El Aynaoaui conectó de cabeza para meter el tanto del empate definitivo.

Ecuador, el cuarto empate de los amistosos

Este resultado, pese a que futbolísticamente mostró mejorías, deja al seleccionado nacional en una crisis de victorias. Después de culminar las eliminatorias sudamericanas, donde ganó 1-0 a Argentina, arrastra un registro de 4 duelos amistosos empatados y solo 1 ganado (2-0 a Australia).

Ecuador vs Países Bajos: ¿Cuándo y a qué hora es?



Ahora el seleccionado tricolor girará la página de este cotejo y concentrará para el duelo ante Países Bajos, el que se jugará el próximo martes 31 de marzo, a las 13:45 (hora de Ecuador) en el Philips Stadion de Eindhoven. Con este enfrentamiento cerrará, por ahora, los preparatorios al Mundial 2026.

Ecuador vs Marruecos: Goles y resumen del partido



Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!