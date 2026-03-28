¿Convence el nivel de Ecuador previo al Mundial 2026?: Esto dijeron los jugadores

Tras el empate 1-1 de la Tri ante Marruecos, los seleccionados por Sebastián Beccacece se refirieron respecto a lo mostrado

Moisés Caicedo (d) fue uno de los más destacados de Ecuador ante Marruecos.

Aunque el registro sea de cuatro empates y solo una victoria en los últimos cinco amistosos previos al Mundial, las sensaciones son positivas dentro de la Tri. El 1-1 contra Marruecos dejó un ambiente esperanzador en jugadores y cuerpo técnico de la selección ecuatoriana, de cara al partido ante Países Bajos.

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El técnico de la Tricolor, Sebastián Beccacece, aceptó que “siempre hay cosas por mejorar”. Sin embargo, consideró que existe progreso “a medida que pasa el tiempo”, que se ha “demostrado la idea” en la cancha y que están “creciendo” con cada partido.

“No puedo ignorar el gran rendimiento colectivo que tuvo Ecuador, porque sería injusto con los chicos. A veces me cuesta aceptar que hay detalles que amarguen una gran noche, pero esto es fútbol y tenemos que seguir aprendiendo”, declaró el entrenador.

Jugadores de Ecuador reclamaron al árbitro central tras el penal de Marruecos. CORTESIA

El defensor central Willian Pacho fue autocrítico tras haberse escapado el triunfo al minuto 88 contra los africanos, pero resaltó lo realizado, sobre todo en la primera parte del compromiso, donde “el equipo estuvo mucho mejor y salió a proponer”.

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Errores en la selección de Ecuador: en amistosos sí, en el Mundial 2026 no

“El gol es una acción a balón parado y, como lo decía hace unos días, hay que corregir. Es bueno que nos pase aquí ahora y no en el Mundial. Estamos contentos con el equipo que tenemos”, opinó Pacho, quien llevó la cinta de capitán en el cotejo.

El zaguero del París Saint-Germain agregó: “Después del gol, nos tocó sufrir un poco al ajustar las marcas, pero nos vamos con buenas sensaciones”.

Por su parte, el referente en ataque de la Tri, Enner Valencia, dijo que “ilusiona mucho enfrentar esta clase de rivales”, porque permite “saber en qué posición estamos parados”. También apuntó que “de seguro” corregirán “todos los errores” ante los marroquíes “para no cometerlos en el próximo partido y que el resultado sea favorable”.

“Creo que los dos equipos van a dar pelea en el Mundial y esperemos nosotros llegar bien. Vamos a luchar para darle una gran alegría al país”, complementó el experimentado delantero.

Moisés Caicedo: "hay que seguir por ese camino con la Tri"

Moisés Caicedo, eje del mediocampo ecuatoriano, coincidió en que terminaron “con buenas sensaciones”, más allá del resultado. “Estamos contentos por lo que estamos construyendo. No tenemos tantos días de trabajo y, aun así, competimos de manera extraordinaria”, dijo.

‘Niño Moi’ afirmó que “hay que seguir por ese camino”, tras lo mostrado el pasado viernes. “Hicimos un gran partido, dominamos el balón, pero hay que estar concentrados y el resto vendrá”, añadió el volante.

Hasta el entrenador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, reconoció que Ecuador es una selección exigente y “de muy alto nivel”, razón por la que “era muy interesante” enfrentarlo.

Hernán Galíndez, portero de Ecuador, en el momento que ataja el penal a Marruecos. CORTESIA

“Es realmente un muy buen equipo, que también lo ha demostrado en las eliminatorias para la Copa del Mundo, siendo segundo y estando por delante de selecciones como Brasil, Uruguay y Colombia”, precisó Ouahbi.

¿Cuándo juega Ecuador ante Países Bajos?

El combinado tricolor pasa la página de su primer amistoso y se enfoca en el duelo como visitante ante los neerlandeses, el próximo martes 31 de marzo a las 13:15 (hora de Ecuador), en Eindhoven. Con este enfrentamiento cerrará la fecha FIFA de marzo de cara al Mundial 2026.

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