Mundial 2026: México prueba su capacidad entre violencia y fútbol

Aficionados de Bolivia fueron requisados, previo al partido de repechaje para la Copa Mundial 2026 entre Bolivia y Surinam en el estadio BBVA en Guadalupe (México).

Guadalajara recibió el partido por la repesca intercontinental del Mundial 2026 entre Nueva Caledonia y Jamaica con casa llena en el estadio de las Chivas. Un total de 40.983 aficionados repletaron el escenario para ver cómo un desconocido equipo de Oceanía le plantaba cara a un rival de la Concacaf.

Un mes antes, esta misma ciudad soportaba una ola de violencia criminal que puso en duda sus condiciones -y las de todo México- para llevar adelante, en paz, su parte de la Copa del Mundo 2026. Doce muertos, cuarenta autos incendiados y bloqueos masivos en zonas céntricas y populosas fueron el saldo de 48 horas de tensión, generadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación tras la eliminación de su líder Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. El mundo, acostumbrado ya a la violencia de todo tipo, se preguntó si correspondía que el Mundial siguiera organizándose con normalidad o si había que tomar medidas drásticas.

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Lo cierto es que la fiesta popular en Guadalajara se complementó con el fervor que despertó en Monterrey el partido entre otras selecciones igual de “inexpresivas” para el gran circo del fútbol universal: Bolivia vs. Surinam. Unos 35.500 aficionados coparon el 70 % de este estadio. Si esta convocatoria hablara, diría que el México futbolero y colorido de 1970 y 1986 sigue vivo, más allá de todas las dificultades derivadas de la falta de paz ciudadana.

$ 17 costó la entrada única para estos encuentros (unos 300 pesos), un valor que nada tiene que ver con los miles de dólares en los que cotiza cada boleto para la Copa del Mundo. ¿Es esta repesca intercontinental la oportunidad de rozarse con el Mundial para quienes no podrán pagar un lugar en el evento principal? Seguro que sí. Esto demuestra que el fútbol, mientras más cerca está del verdadero aficionado y reivindica su origen como deporte obrero y popular, sigue convocando sin importar rivales ni niveles.

México hará historia en el Mundial 2026

México, su capital y el Estadio Azteca marcarán historia el próximo 11 de junio: se convertirán en el primer país, ciudad y recinto en albergar tres veces una Copa del Mundo. No importa que hoy la FIFA prohíba el uso del nombre histórico del escenario y lo reduzca al apelativo de “Estadio Ciudad de México”, una denominación genérica e insulsa. Pese a esto y a otras circunstancias -como el protagonismo absoluto de Estados Unidos y su presidente como “dueños” del Mundial, con la anuencia de Gianni Infantino-, México saca adelante su porción del evento.

CON TODO RUMBO AL REPECHAJE 🇧🇴



Aficionados de #Bolivia se hicieron presentes en las calles de Monterrey previo al encuentro de este jueves del Repechaje frente a #Surinam, donde demostraron su apoyo incondicional a la Verde.



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Así como Guadalajara y Monterrey ya se probaron en el repechaje, el turno para la capital llegó este sábado con la reinauguración del Azteca. El amistoso México vs. Portugal reabrió las puertas del ‘Coloso de Santa Úrsula’ tras dos años de cierre. Ya no es el monstruo de 120.000 asientos; ahora son “solo” 87.000 hinchas los que repletarán este santuario del fútbol mundial, el sitio donde Pelé y Diego Maradona se elevaron a las alturas. No es poco.

La FIFA le otorgó trece partidos a México: la inauguración, otros nueve de fase de grupos, dos de dieciseisavos y uno de octavos. Son los mismos trece que se jugarán en Canadá, donde la Copa del Mundo se vive con cierta indiferencia. Estados Unidos, por su parte, concentrará los 78 cotejos restantes. ¿La experiencia, la tradición, la historia y, sobre todo, la popularidad genuina del fútbol en México ameritaban un pedazo más grande del pastel? A juzgar por lo vivido en esta repesca, tal vez. Pero el fútbol de hoy, el de la FIFA de Infantino, tiene otras prioridades.

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Obras y retos de infraestructura

Ni bien se pisa el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, aparecen las obras: grúas, albañiles en constante movimiento y traslado de material a toda hora. A juzgar por las escasas comodidades de la zona de arribo internacional, todavía queda mucho por hacer. El tiempo corre, no para alcanzar el nivel de ostentación y lujo de Doha en el Mundial pasado, sino para ofrecer instalaciones correctas y adecuadas.

Monterrey, donde el furor edificador es parte del ADN de sus habitantes, está atrapada entre monumentales obras: trenes elevados, segundos pisos viales y autopistas. Todo está en marcha, aunque algunos proyectos -como la línea de monorriel hacia el aeropuerto- parecen que tendrán que abrir sus puertas después del evento futbolero. La línea que acerca al estadio de los Rayados sugiere, según el optimismo de las autoridades, que se completará justo a tiempo.

En Guadalajara, una vez que la violencia parece haber sido superada, la prioridad ha sido la recuperación de espacios públicos en el Centro Histórico, como la Plaza de la Liberación y diversas zonas peatonales. El estadio de las Chivas también contará con el servicio de autotrén, que entrará en fase de pruebas el próximo mes. ¿Llegará a tiempo? Se espera que sí. Finalmente, México es América Latina, donde los tiempos corren de forma distinta a los lugares preferidos por la FIFA para estas competencias.

La cuenta regresiva avanza y el torneo se acerca. Ecuador le da la espalda a México en esta ocasión, pues su atención estará centrada en Filadelfia, Kansas y Nueva York -sedes de los partidos de La Tri-, además de su concentración en Columbus. Pero, al sur del río Bravo, se juega un Mundial latinoamericano y en español.

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