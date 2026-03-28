Así quedó Ecuador en el ranking FIFA, antes de jugar con Países Bajos

Ecuador sumó ante Marruecos y se mantiene en el ranking FIFA antes del exigente duelo con Países Bajos

El delantero de Marruecos Brahim Díaz (c) lucha con Moisés Caicedo (i), de Ecuador, durante el partido amistoso en Madrid.

Ecuador confirmó que está listo para competir al más alto nivel. La Tri empató 1-1 frente a Marruecos, una de las selecciones más fuertes del momento, ubicada en el Top 10 del ranking FIFA, y dejó una imagen sólida de cara al Mundial y con ese resultado el equipo ecuatoriano se mantuvo en el puesto 23 del ranking con 1593,24 puntos tras sumar una ligera ganancia de 1,51 unidades. Eso se dio en la actualización del 28 de marzo del 2026.

Mientras tanto, su próximo rival, Países Bajos, escaló al sexto lugar tras derrotar a Noruega 2-1 consolidándose como uno de los equipos más en forma del panorama internacional. Antes de este resultado estaba en séptimo lugar, mientras que el primero es de España.

Ecuador jugará ante Países Bajos, el martes 31 de marzo desde las 13:45. LaTri suma 16 partidos sin perder, luego de 10 empates y seis victorias, durante un año y medio.

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Así se dio el empate

En cancha, Ecuador mostró personalidad ante Marruecos. Durante gran parte del compromiso dominó el ritmo del juego, presionó alto y redujo los espacios a figuras rivales. La recompensa llegó en el segundo tiempo con un gol de Yeboah, tras una jugada bien elaborada de Plata.

El mediocampo fue clave, con Moisés Caicedo como líder futbolístico, sosteniendo el equilibrio del equipo y marcando el ritmo del partido.

Cuando parecía que la victoria estaba asegurada, el cierre cambió la historia. Marruecos insistió, encontró espacios y, tras un tiro de esquina, Neil Aynaoui marcó de cabeza el empate en el minuto 89.

John Yeboah festeja el gol anotado para Ecuador en el amistoso ante Marruecos. AFP

Antes, el mismo jugador había fallado un penal ante Hernán Galíndez, lo que hacía presagiar un desenlace favorable para Ecuador. Sin embargo, el fútbol no perdona desconcentraciones.

El empate deja una lectura positiva: Ecuador compite, responde y está listo para el desafío mayor. El siguiente examen será ante Países Bajos, una prueba de fuego antes del Mundial.

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