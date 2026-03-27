Ecuador vs Países Bajos dónde ver EN VIVO, hora del juego y la señal de TV

La Tricolor medirá su nivel ante una potencia europea en Eindhoven, en busca de consolidar su juego

La selección de Ecuador entra en la recta final de su preparación rumbo al Mundial 2026 con un desafío de alto calibre. El próximo 31 de marzo de 2026, desde las 13:45, la Tricolor se medirá ante Países Bajos en el cierre de la Fecha FIFA de marzo, en un duelo que servirá como examen definitivo antes de encarar la cita mundialista en junio. El compromiso será transmitido en territorio ecuatoriano por El Canal del Fútbol.

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El escenario será el Philips Stadion de Eindhoven, casa del PSV, con capacidad para cerca de 35.000 espectadores. Allí, Ecuador buscará reafirmar su crecimiento frente a una de las selecciones más competitivas de Europa, ubicada en el puesto 7 del ranking FIFA 2026.

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El antecedente más reciente entre ambos equipos se remonta al 25 de noviembre de 2022, durante el Mundial de Qatar. En aquel encuentro, la Tricolor dejó una grata impresión al empatar 1-1: Cody Gakpo adelantó a los europeos a los 6 minutos, pero Enner Valencia, con su habitual olfato goleador, igualó a los 49’, consolidándose como referente ofensivo del combinado nacional.

Para este nuevo choque, el conjunto neerlandés llegará con ausencias importantes. No estará Memphis Depay, quien en 2025 visitó Ecuador con Corinthians en Copa Libertadores, ni Frenkie de Jong, pieza clave del FC Barcelona. Sin embargo, contarán con su jugador más valioso: Ryan Gravenberch, mediocampista del Liverpool, tasado en aproximadamente 104 millones de dólares.

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En cuanto al historial en amistosos, Países Bajos tiene una ligera ventaja: ganó 1-0 en 2006, mientras que en 2014 igualaron 1-1. Este nuevo capítulo promete intensidad y exigencia máxima.

El técnico Sebastián Beccacece apunta a tener plantel completo para este compromiso, considerado uno de los más duros del calendario reciente. La lista ecuatoriana combina experiencia y juventud, con nombres consolidados como Hernán Galíndez, Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo y Enner Valencia, junto a talentos emergentes como Kendry Páez y John Yeboah.

Por su parte, Países Bajos presentará una nómina de jerarquía liderada por Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Xavi Simons y Cody Gakpo, entre otros.

Más allá del resultado, el partido se perfila como una verdadera prueba de carácter para Ecuador, que busca llegar al Mundial 2026 con confianza.

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