Miller Bolaños está libre, pero no podrá jugar en Emelec por sanción

Bolaños recupera la libertad tras su detención, pero una sanción deportiva lo mantiene fuera de las canchas

Miller Bolaños vuelve a respirar fuera de los tribunales, pero su realidad deportiva sigue en pausa. El atacante de Emelec quedó en libertad luego de ser detenido por estar en la calle en pleno el toque de queda vigente la madrugada del 25 de marzo de 2026.

El hecho ocurrió a las 02:08, en pleno horario restringido. El jugador justificó su presencia en la calle alegando una emergencia médica familiar. Su equipo legal explicó que su hijo sufrió una reacción alérgica, lo que obligó al futbolista a salir en busca de medicinas.

Durante la audiencia, la defensa presentó pruebas de arraigo laboral, familiar y domiciliario, lo que permitió que la justicia descartara la prisión preventiva y aplicara medidas cautelares. Bolaños deberá presentarse periódicamente ante las autoridades mientras continúa el proceso judicial.

Miller Bolaños recibió la tarjeta roja en la visita de Emelec ante Mushuc Runa. API

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La sanción de LigaPro es de dos partidos

Pero mientras resuelve su situación legal, el delantero tampoco podrá ayudar a su equipo en el campo. La LigaPro lo sancionó con dos partidos tras su expulsión ante Mushuc Runa Sporting Club, en un compromiso que terminó con derrota 2-0 para los eléctricos.

La roja directa llegó luego de que el VAR evidenciara una agresión contra Lucas Lemos, lo que derivó en una sanción inmediata del Comité de Disciplina.

El golpe es fuerte para el entrenador Vicente Sánchez, quien intenta levantar a un Emelec golpeado en la tabla. Bolaños se perderá los duelos ante Deportivo Cuenca y Universidad Católica, este último por la primera fecha que no se lo realizó.

Si no hay nuevos inconvenientes, el regreso del delantero está previsto para la fecha 8, cuando el Bombillo visite al Aucas el 12 de abril del 2026

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