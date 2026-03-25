Miller Bolaños: un nuevo capítulo en el largo historial de líos del futbolista

La detención del jugador de Emelec en el toque de queda no es el primero evento con la justicia. Aquí un repaso

Miller Bolaños, antes de llegar oficialmente a Emelec este año, pasó por Guayaquil City, donde también tuvo algunos incidentes cuestionados.

Cuando parecía que su carrera retomaba algo de calma, Miller Bolaños volvió a ser noticia este miércoles 25 de marzo, pero no precisamente por su rendimiento deportivo. Un nuevo episodio extradeportivo lo pone otra vez en el centro de la polémica, reavivando un historial que lo ha acompañado durante años.

Un talento que nunca estuvo en discusión

Hablar de Bolaños es hablar de un jugador diferente. Con pasado en clubes como Emelec, donde vivió su mejor etapa, el delantero supo consolidarse como una de las figuras más determinantes del fútbol ecuatoriano. Su talento lo llevó incluso a la selección nacional y a probar suerte en el exterior.

Sin embargo, esa misma carrera prometedora ha estado constantemente marcada por episodios fuera de la cancha que han terminado opacando su rendimiento. Cada vez que parecía enfocarse únicamente en lo deportivo, alguna polémica volvía a desviarlo del camino.

Miller Bolaños firmó con Emelec cuando Jorge Guzmán aún era presidente de los azules. Cortesía

Los líos que se repiten

No es la primera vez que el nombre de Bolaños aparece vinculado a situaciones conflictivas. En Ecuador, uno de los episodios más sonados fue cuando protagonizó el 29 de mayo de 2024 un accidente de tránsito en Daule, donde fue señalado por conducir en estado etílico, generando fuerte repercusión mediática.

A esto se suma un caso grave que se registró en 2025, cuando fue sentenciado a ocho meses de prisión por el delito de intimidación, tras un hecho ocurrido en una urbanización de Daule. Según la Fiscalía, el jugador amenazó a varias personas e incluso realizó disparos, lo que derivó en un proceso judicial que terminó con una condena bajo procedimiento abreviado.

Por otro lado también toman relevancia otros altercados e intervenciones policiales por conflictos personales que han terminado exponiéndose públicamente y afectando su imagen.

Y ahora, el capítulo más reciente: su detención en Guayaquil por incumplir el toque de queda durante un operativo de control, en medio del estado de excepción. Un hecho que volvió a encender las críticas y a poner su nombre en el centro del debate.

Este nuevo episodio no hace más que reforzar una narrativa que lo ha perseguido: la de un jugador con enorme calidad, pero incapaz de sostener estabilidad fuera del campo.

Impacto en su carrera

Más allá del escándalo puntual, este tipo de situaciones terminan teniendo consecuencias directas. Pérdida de protagonismo, desconfianza de los clubes y una relación cada vez más distante con la hinchada son algunas de las secuelas que suelen acompañar este tipo de episodios.

En un momento donde muchos futbolistas ecuatorianos logran consolidarse en ligas internacionales, el caso de Miller Bolaños se convierte en un contraste claro: el talento por sí solo ya no alcanza.

El Club Sport Emelec habría tomado la decisión de apartar de forma definitiva a Miller Bolaños, tras varios hechos de indisciplina ocurridos este miércoles 25 de marzo.



Boñalos fue detenido, alrededor de las 02:00, por circular durante el horario de toque de queda. pic.twitter.com/GYk1HQOZlV — El Vanguardista (@acamiloponcet) March 25, 2026

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¿Hay vuelta atrás?

A sus años, la pregunta empieza a ser inevitable. ¿Puede Bolaños reencaminar su carrera y dejar atrás los constantes problemas?

La respuesta no está solo en sus condiciones dentro de la cancha, que siguen siendo innegables, sino en su capacidad de cambiar una historia que parece repetirse. Porque en el fútbol, las segundas oportunidades existen pero no son infinitas.

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