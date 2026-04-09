Emelec y Católica igualan 1-1 en el Atahualpa con controversia arbitral del VAR

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Emelec logró rescatar un empate en su visita a Quito tras igualar 1-1 frente a Universidad Católica, en un partido pendiente de la fecha 1 de la LigaPro 2026 disputado la noche del 8 de abril en el estadio Olímpico Atahualpa.

El encuentro tuvo un arranque con problemas, a los 4 minutos, un gol de Francisco Pizzini de Emelec no subió el marcador y los reclamos de los azules se hicieron presentes. Fue un golazo, pero el VAR dijo no, debido que hizo ver que existió una infracción de Gonzalo Nápoli contra Londoño, luego no pasó nada.

Stalin Valencia hizo el gol del Emelec en el empate 1-1 ante Católica.Cortesía Emelec

Durante la primera mitad, los arqueros Rafael Romo y Pedro Ortiz prácticamente no tuvieron trabajo, reflejando la falta de profundidad ofensiva de ambos equipos.

Llegaron los goles

Sin embargo, el complemento cambió la dinámica del juego. Apenas iniciado el segundo tiempo, Universidad Católica golpeó primero. A los 46 minutos, Byron Palacios asistió con un taco a Emiliano Clavijo, quien aprovechó el espacio para definir con precisión y colocar el 1-0 a favor de los camarattas.

El gol parecía complicar el panorama para el conjunto eléctrico, que hasta ese momento no encontraba respuestas en ataque. No obstante, el empate llegó gracias a un error defensivo de los locales. A los 58 minutos, una desconcentración en la zaga permitió que Stalin Valencia se encontrara con el balón y definiera sin oposición para establecer el 1-1 definitivo.

Así fue el empate de Emelec

El resultado le permitió a Emelec frenar la racha negativa de dos derrotas consecutivas, aunque todavía mantiene la presión por volver a ganar y escalar posiciones en la tabla.

Con este empate, el equipo azul suma cinco puntos y se ubica en el puesto 14 de LigaPro. Su próximo desafío será nuevamente en Quito, cuando visite a Aucas el domingo 12 de abril, en un duelo clave para intentar reencontrarse con la victoria.