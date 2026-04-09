Emelec y Católica igualan 1-1 en el Atahualpa con controversia arbitral del VAR
El Bombillo logró rescatar un punto en Quito, aunque sigue sin poder reencontrarse con la victoria en el torneo. Con el empate, Emelec alcanzó cinco puntos
Emelec logró rescatar un empate en su visita a Quito tras igualar 1-1 frente a Universidad Católica, en un partido pendiente de la fecha 1 de la LigaPro 2026 disputado la noche del 8 de abril en el estadio Olímpico Atahualpa.
LigaPro
Polémica en Católica vs Emelec: por qué anularon el gol a Pizzini
Alejandro Bellolio
El encuentro tuvo un arranque con problemas, a los 4 minutos, un gol de Francisco Pizzini de Emelec no subió el marcador y los reclamos de los azules se hicieron presentes. Fue un golazo, pero el VAR dijo no, debido que hizo ver que existió una infracción de Gonzalo Nápoli contra Londoño, luego no pasó nada.
Durante la primera mitad, los arqueros Rafael Romo y Pedro Ortiz prácticamente no tuvieron trabajo, reflejando la falta de profundidad ofensiva de ambos equipos.
Llegaron los goles
Sin embargo, el complemento cambió la dinámica del juego. Apenas iniciado el segundo tiempo, Universidad Católica golpeó primero. A los 46 minutos, Byron Palacios asistió con un taco a Emiliano Clavijo, quien aprovechó el espacio para definir con precisión y colocar el 1-0 a favor de los camarattas.
Deportes
Selección de Taekwondo de la Marina Mercante lista para el reto en Guayas 2026
Jerson Ruiz
El gol parecía complicar el panorama para el conjunto eléctrico, que hasta ese momento no encontraba respuestas en ataque. No obstante, el empate llegó gracias a un error defensivo de los locales. A los 58 minutos, una desconcentración en la zaga permitió que Stalin Valencia se encontrara con el balón y definiera sin oposición para establecer el 1-1 definitivo.
Así fue el empate de Emelec
El resultado le permitió a Emelec frenar la racha negativa de dos derrotas consecutivas, aunque todavía mantiene la presión por volver a ganar y escalar posiciones en la tabla.
Con este empate, el equipo azul suma cinco puntos y se ubica en el puesto 14 de LigaPro. Su próximo desafío será nuevamente en Quito, cuando visite a Aucas el domingo 12 de abril, en un duelo clave para intentar reencontrarse con la victoria.