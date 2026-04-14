Creado: Actualizado:

Dieron su vida por nuestra patria, es decir, por todos nosotros. Les respondemos con el oprobio del abandono, que es el de una nación que se ha vuelto ingrata con todos quienes hicieron el sacrificio supremo y, si así es con ellos, los que perdieron su futuro, por malheridos, son menos reconocidos. Culminadas las contiendas de 1941, 1981 y 1995 les prometimos que sus nombres no serían olvidados, pero eso, en el siglo XXI, es una sórdida mentira: en las escuelas y colegios sus nombres no suenan y en la ‘academia’ sobran quienes los desprecian y hasta tachan. ¿Pintarrajear la estatua de Sucre? Normal, si esas son las luchas de hoy, a valientes piedrazos contra efigies. Para una masa cada vez más creciente, Ecuador no vale nada, como sus héroes. A duras penas nos estamos quedando en una selección de fútbol (mientras se gane). ¿Qué día embanderamos nuestras casas? Ninguno. No hay días cívicos: a lo sumo existen fiestas locales en un país que pierde su calidad de nación. Quiénes también serán el cabo Minacho, muerto en combate junto a su tierno hijo, el teniente Ortiz y su valerosa resistencia comandando un puñado de hombres contra un número muy superior de enemigos; el capitán Morán Valverde enfrentando junto a sus marinos a un buque que era invencible para todos, menos para ellos. No recordamos al teniente Valencia y al soldado Pilco, los primeros en Paquisha y el Cenepa. Cuántos de los que pasan por la Av. Capitán Giovanni Calles saben qué hizo. Mejor ni hablemos de quienes realizaron las acciones de Porotillo y de Platanillo que, en 1941 impidieron que Ecuador quede reducido a la mínima expresión.

De fechas de orgullo nacional a días feriados

Envidio a otras naciones del entorno que pese a todo el esfuerzo izquierdista y liberal no han caído en ese nivel de desagradecimiento. ¿Qué podemos esperar de nosotros mismos? Darle la espalda al Ecuador cuando más nos necesite, esperando que los militares, con lo poco y nada que mezquinamente les damos, den la cara para, casi de inmediato, juzgarlos del peor modo. No solo que el 24 de Mayo, como otros días que eran patrios, no pasan de ser un feriado móvil, como el 10 de Agosto o el 9 de Octubre, sino que días que en otros países se conmemoran, acá pasan desapercibidos. Después les pedimos a los ecuatorianos civismo a la hora de votar o de ejercer cargos públicos…