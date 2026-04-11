Lo que esconde la estrategia de Daniel Noboa al mezclar ajustes, compensaciones y feriado

Publicado por Mónica Jara Chérrez Creado: Actualizado:

Lo que deberías saber La decisión de Daniel Noboa de extender el feriado del 1 de mayo busca reducir presión social y contener marchas sindicales en varias ciudades, según expertos.

Medidas del Gobierno responden a objetivos políticos, electorales y fiscales: analistas advierten contradicciones y riesgo de incertidumbre.

El IVA en alimentos será uno de los reclamos en la marcha del Día del Trabajador.

El presidente Daniel Noboa ha tomado decisiones antipopulares como aplicar el IVA a ciertos productos alimenticios, una medida que generó molestias por un posible impacto en la canasta básica. Sin embargo, como respuesta, hizo anuncios que generaron simpatía al extender el feriado del 1 de mayo y ampliar el plazo para entregar la compensación a los transportistas por el alza del diésel.

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Han sido medidas con las dos caras de la moneda: populares e impopulares. Parecerían contradictorias o que buscarían paliar las críticas, pero más bien, según expertos, responden a tres objetivos: político, electoral y fiscal.

Compensaciones y feriado contra protestas

El analista político, Matías Abad, dice que las decisiones recientes del Gobierno son reactivas y apuntan a evitar posibles manifestaciones de sectores sociales.

“Responden a una administración de las tensiones, más que por una estrategia económica coherente. Por un lado, vemos que extiende las compensaciones, feriado, disminución del IVA al sector turístico que, se entienden, buscan contener ciertos conflictos inmediatos, diluir las posibles marchas y salida a las calles por el 1 de mayo. En general, tratan de reducir la presión social y pretenden evitar la apertura de nuevos frentes de conflicto. Por otro lado, hace ajustes del IVA y aumenta los aranceles con Colombia, lo que podría generar especulación o trasladar el costo al consumidor final. Son medidas reactivas desde lo político porque no hay una línea económica clara”.

Preocupación por las elecciones

Según Gabriela Guerrero, politóloga y máster en comunicación política, el objetivo de esas medidas tiene, además, un matiz electoral. “Intenta desactivar las amenazas de paralizaciones por parte de gremios. Al Gobierno le interesa hacerlo porque estamos entrando a elecciones y no le conviene manifestaciones ni alzas de precios”.

También observa que, en el caso de las decisiones frente a Colombia, existe una respuesta alineada a su socio: Estados Unidos. “Tiene que ver con las elecciones futuras que habrá allá. Si bien Ecuador no es un país trascendental en torno a esas votaciones, sí es un aliado estratégico de Estados Unidos y podría ser un mecanismo de presión hacia el otro lado. Podría ser una estrategia conjunta de los gobiernos aliados de los EE. UU.”, opina.

Cuidar la imagen fiscal

El consultor político Rafael Silva sostiene que otro de los objetivos sería proyectar una buena imagen para obtener mejores condiciones en el mercado internacional.

“Mantener la capacidad de pago, mostrarse cooperante al implementar el IVA, mientras que, las medidas en un contexto doméstico, responden a un tema estratégico, es una especie de bálsamo para controlar la inconformidad y cubrir así las acciones impopulares”, acota.

¿Las decisiones de Noboa funcionarán?

No obstante, considera que el Gobierno tendría que ajustar el argumento para sostenerlas. Silva recuerda que el incremento del IVA, del 12 al 15 % obtuvo cierto respaldo porque se lo justificó como una decisión para brindar mayor seguridad en el 2024. “Ahora esta narrativa está desgastada”, indica.

Guerrero coincide: “Ecuador ha sido un país que ha vivido de medidas públicas populistas. Podrán durar si están justificadas y si el Gobierno logra comunicar bien esa política. Le tendrá que durar para estas elecciones y hasta que resistan los gremios”, menciona.

Abad, por su parte, ve un riesgo en estas decisiones. “En ese afán de estabilizar a corto plazo, más bien empieza a incrementar la incertidumbre y eso genera mensajes contradictorios a los mercados internacionales y de financiamiento”.

Manifestaciones se organizan, pese a feriado

La decisión de ampliar el plazo del feriado por la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, desde el 30 de abril hasta el 3 de mayo, no alteró la organización de las marchas convocadas por las centrales sindicales del país.

El presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), José Villavicencio, ratificó que las movilizaciones se realizarán en las distintas ciudades el 1 de mayo.

“No es una fecha de descanso, sino que es una fecha donde se conmemora la lucha por las 8 horas de trabajo”, expresó. Otras organizaciones, como la UNE, confirmaron que se sumarán a esta marcha para rechazar el cobro del IVA en ciertos alimentos, el ajuste de la jornada laboral, así como la aprobación de las leyes Minera y la reforma al Cootad, que han sido cuestionadas.

Contexto

Las medidas coinciden en un escenario político que mezcla la organización de las elecciones y distintos procesos contra autoridades locales.