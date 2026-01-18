Fernando Santos: “En Cuba hay apagones de 20 horas, Ecuador va camino a eso”

El pronóstico del futuro energético que el exministro de Energía, Fernando Santos Alvite da al país, a corto y largo plazo, es desalentador y se sostiene en medio de una inminente sequía, contratos fallidos con perjuicios inevitables para el Estado y la falta de un plan real que saque a Ecuador del monopolio estatal, que hoy lo hacen ver el ‘espejo cubano’.

- De la parte oficial nos dicen que no habrá apagones este año, pero las cifras y los hechos nos dejan entrever otra cosa. ¿Qué deberíamos esperar los ecuatorianos en este 2026?

- El sistema eléctrico ecuatoriano va camino al colapso. El déficit de generación está presente y creciente. ¿Por qué? La demanda sigue aumentando un 4 o 5 % al año y la oferta es nula, no hay nueva generación, no se ha mejorado el sistema de transmisión y la infraestructura eléctrica.

- Pero la ministra Inés Manzano asegura que sí. Que a diferencia del 2024, este año sí tenemos generación térmica. ¿Qué es lo que no cuadra?

- Todo hasta ahora han sido anuncios políticos. No se ha concretado nueva energía. En el caso Progen se compró chatarra. En el caso Austral se compraron equipos que no funcionan en el Ecuador. El alquiler de 260 MW de energía térmica en Pascuales fue declarado desierto. Lo único que están funcionando son las barcazas y la energía que se compra de Colombia. Este año seguimos teniendo dependencia, únicamente, de las lluvias. Normalmente, en los meses de agosto y septiembre de cada año hay sequía en la región sur, lo que hace que el Paute baje su nivel del reservorio y se genere el riesgo de apagón. Las lluvias del año pasado nos salvaron, pero este año no será igual. El clima sigue ciclos: después de un año lluvioso, viene un año seco. Si se da este patrón normal, no habrá cómo hacer frente a la demanda de energía desde octubre de este año.

- Los apagones de hasta 16 horas que se vivieron en el 2024 no sirvieron de lección para este Gobierno. ¿Qué prima: falta de experiencia para lograr la ejecución de proyectos como estos, ineficiencia, corrupción?

Los políticos tienen que vender buenas noticias. Por más anuncios positivos que se quieran hacer, Ecuador continúa en una emergencia energética crítica.

- Un absoluto desconocimiento de la materia por parte de las autoridades que se han nombrado en el sector y un total quemeimportismo del Gobierno. No han firmado o no han hecho ningún esfuerzo por delegar nueva generación al sector privado.

- Sin embargo, el presidente Daniel Noboa ha reclamado por la sentencia de la Corte Constitucional que inhabilita usar una norma para delegar proyectos a privados.

- Es que eso es lo anecdótico. El presidente de la República ni conocía la existencia de este artículo que se incluyó en el Gobierno de Lenín Moreno. Nunca lo utilizó. Están tratando de usar chivos expiatorios en un tema en el que la Corte tiene razón y cuya sentencia no elimina del todo la delegación (deja la excepcionalidad). Por lo contrario, boicotearon proyectos. El presidente Lasso dejó firmados contratos por 800 MW de energías alternativas, solar, eólica, hidráulica, a empresas privadas que ganaron concursos que venían desde el presidente Moreno, pero eso nunca se ejecutó. El Gobierno boicoteó estos 800 MW. Habrá apagones no por la Corte, sino porque Progen no va a funcionar, ATM no va a funcionar, los 260 MW no se contrataron. El atacar a la Corte con este pretexto manda además un mensaje incorrecto a los inversionistas, diciendo: “Este es un país donde el Poder Ejecutivo avasalla al Poder Judicial cuando no le gusta la sentencia”.

- Esta crisis energética además deja cerca de $170 millones de perjuicios económicos por contratos fallidos. ¿Ve usted alguna vía de solución en los casos Progen y ATM?

- Si recuperamos el 10 % será mucho porque estas empresas se van a defender, porque no es que mandaron los equipos porque se les ocurrió. Los contratos dicen que se recibe pago cuando hay conformidad de las autoridades por la buena calidad de los equipos. Y para embarcarse tuvieron que ser inspeccionados por las autoridades. La defensa de estos pícaros va a ser fácil. Es que recordemos: la ministra Manzano hizo un desfile cuando llegó la chatarra de Progen, pidió hasta que el Ejército la escolte hasta el sitio donde estaban. Si Progen da como prueba esto a un juez, el juez, en lugar de condenar a Progen, dirá que las autoridades de Ecuador son ilusas o tramposas, que están en colusión con Progen. Y el perjuicio no se queda en la plata; también abarca estos lugares que iban a servir de centrales. Son zonas inutilizables porque está ahí instalada la chatarra que nos dejaron y que no podremos mover hasta que se terminen los juicios. Hace muchos meses anunciaron que estos equipos iban a funcionar, pero oí a la ministra decir que ni siquiera han levantado la cobertura de la tela, por temas de garantía. Eso es un chiste. Es como decirle a la hija en Navidad: ‘No abras el regalo antes del 24 de diciembre’. Si desde la Aduana se debe levantar esa lona para ver qué se está importando. Son pretextos tras pretextos para ocular un negociado enorme.

El Gobierno busca un chivo expiatorio de sus errores, pero lo que ha hecho es desprestigiar al país y demostrarle al mundo que aquí las condiciones no son aptas para la inversión.

- ¿Cree que servirá de algo la demanda civil presentada por el Gobierno en EE. UU. en contra de Progen?

- Ese es un juicio que me da la impresión que lo han puesto solo para satisfacer a la opinión pública y no lo van a continuar. No solo porque fue mal presentado, sino porque existe el riesgo de ser declarados culpables. El juez puede decir que los de Progen son culpables al vender chatarra al país, pero también son culpables las autoridades ecuatorianas por declarar que esa chatarra es un equipo perfectamente nuevo y funcional, y aceptar que venga al país, permitir su embarque, recibirlo y pagar por él. Entonces, puede el juez decir que parte de la mafia que le robó $170 millones a Ecuador son los mismos funcionarios ecuatorianos. Y como el dinero fue a los Estados Unidos, pueden terminar las autoridades ecuatorianas acusadas de complicidad con Progen. Por lo que esto puede derivar en el famoso caso de la literatura española del alguacil alguacilado.

- En esta situación, ¿qué podemos esperar de este Gobierno en materia energética? Mientras los países del mundo hoy debaten sobre cómo potenciar sus sistemas energéticos para apalancar la inteligencia artificial, Ecuador sigue asustado por el ‘fantasma’ de los apagones.

- El gran problema del Ecuador es que sigue un modelo errado en el desarrollo de su sector eléctrico. En el año 1972, cuando surgió el petróleo, Ecuador, que era un país pobre, comenzó a recibir una catarata de dinero, la regalía petrolera. El Gobierno militar de ese tiempo debatió qué hacer con este dinero, y la mitad de él lo destinó al sector eléctrico. Se hicieron grandes obras: el Paute, el Agoyán, el Pisayambo, con empresas europeas. Vinieron otros Gobiernos y continuaron con este esquema estatista. Vino Correa y lamentablemente decidió seguir con el modelo estatista, pero con chinos, que se caracterizaban por hacer malas obras a un precio altísimo. Y se botaron miles de millones de dólares en obras mal hechas, como el Coca, que está a punto de desaparecer. Pero este esquema se justificaba siempre y cuando el Estado tuviera dinero. Hoy ya no lo tiene, ni lo va a tener, porque el petróleo no se va a recuperar y el país está endeudado. Lo que hay que hacer es llamar al sector privado, como lo hicieron Colombia, Perú y Chile, para permitir que el inversor ponga las plantas que quiera, obviamente con cuidado técnico y ambiental. Hoy en día, Ecuador sigue el mismo modelo de Cuba. Solo Cuba y Ecuador siguen con un monopolio estatal. En Cuba tienen apagones de 20 horas al día y Ecuador va a camino a eso.

¿Cómo lograr que el sector privado asuma esta transición?

- No se necesita cambiar la Constitución. Con el artículo como lo dejó la Corte Constitucional es perfectamente fácil que venga el sector privado. El que declara la excepción, la delegación, es el presidente de la República. Si el presidente Noboa decide abrir el país al sector privado seriamente y les asegura el pago, lo va a conseguir, pero durante dos años este Gobierno no ha hecho nada.

