Emelec suma ante Católica y escala en la tabla de la LigaPro 2026

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

El empate 1-1 entre Universidad Católica y Emelec, correspondiente a la fecha 1 pero disputado el miércoles 8 de abril, permitió que ambos clubes quedaran al día en el calendario y completaran siete partidos en la LigaPro 2026.

El resultado dejó sensaciones distintas para cada equipo: los azules lograron sumar un punto que les permitió salir del penúltimo lugar y escalar al puesto 14, mientras que el cuadro camarata se mantuvo firme en la zona alta del campeonato.

Así quedó la tabla de posiciones

La igualdad terminó favoreciendo indirectamente a Independiente del Valle, que se mantiene como líder absoluto del torneo con 16 puntos. El conjunto rayado continúa demostrando su regularidad en el arranque de la temporada, destacándose por su solidez colectiva y capacidad para sostener resultados positivos en la mayoría de sus compromisos.

Universidad Católica, por su parte, se sostiene en el segundo lugar con 13 unidades y mantiene un registro que lo convierte en un serio aspirante: es el único equipo que permanece invicto tras siete jornadas disputadas. Este rendimiento ha consolidado al equipo camarata como el principal perseguidor del líder en la tabla.

Stalin Valencia hizo el gol del Emelec en el empate 1-1 ante Católica.Cortesía Emelec

Otro de los equipos que sacó provecho de la jornada fue Barcelona SC, que se ubicó en la tercera posición con 12 puntos tras su victoria 2-0 ante Liga de Quito. El conjunto amarillo ha mostrado señales de crecimiento en su juego colectivo y comienza a posicionarse como uno de los clubes que buscarán pelear por los primeros lugares.

En contraste, la preocupación aumenta en la parte baja de la tabla. Equipos como Guayaquil City, Orense, Emelec y Manta continúan sin encontrar regularidad y permanecen en los últimos puestos, lo que incrementa la presión en sus próximos compromisos.

Con siete fechas disputadas, la LigaPro 2026 empieza a perfilar un panorama claro: Independiente del Valle lidera con autoridad, Universidad Católica mantiene su invicto y varios equipos del fondo deberán reaccionar rápidamente para evitar complicaciones en el desarrollo del torneo.