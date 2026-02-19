Expreso
El IESS anunció el inicio de un proceso público para adquirir insumos y dispositivos médicos.
IESS inicia subasta inversa para adquirir insumos médicos: esto se sabe

Proveedores podrán participar en un proceso competitivo para abastecer a las unidades médicas

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) anunció el inicio de un proceso público para adquirir insumos y dispositivos médicos con el fin de mejorar la disponibilidad de materiales en las unidades de salud de la institución. La medida busca responder a la necesidad recurrente de abastecimiento y garantizar que los centros médicos cuenten con herramientas adecuadas para atender a los asegurados.

Según la información difundida por la entidad, está prevista la compra de 922 dispositivos médicos, entre los cuales 405 son considerados estratégicos, como guantes, jeringuillas y catéteres. La adquisición se realizará mediante una subasta inversa electrónica, mecanismo que permite la participación de distintos proveedores en un proceso de competencia para ofertar precios y condiciones.

El IESS señaló que los interesados en postular podrán consultar la lista completa de los productos requeridos a través del enlace oficial habilitado para este proceso. Los documentos técnicos y los pliegos finales se publicarán durante los próximos días, según el cronograma establecido.

La institución indicó que la compra se llevará a cabo bajo criterios de legalidad, concurrencia y transparencia
La institución indicó que la compra se llevará a cabo bajo criterios de legalidad, concurrencia y transparencia, así como bajo estándares de sostenibilidad, resultados y eficiencia. También recalcó que el proceso deberá ajustarse a la normativa vigente en materia de contratación pública.

El anuncio forma parte de las acciones coordinadas entre el IESS y el Gobierno Nacional para fortalecer la operatividad de los hospitales y centros de salud, con el objetivo de mantener un abastecimiento estable y reducir los episodios de desabastecimiento que afectan a los usuarios.

La entidad aseguró que continuará implementando mecanismos de supervisión para verificar el cumplimiento de cada etapa del proceso y para asegurar que los insumos lleguen a las unidades médicas según lo previsto.

