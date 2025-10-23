Expreso
IESS convoca veeduría ciudadana para compras de emergencia de medicamentos

La convocatoria autoriza la adquisición urgente de medicamentos, dispositivos médicos y bienes estratégicos

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ha convocado a organizaciones sociales independientes para conformar una comisión de veeduría ciudadana que supervise los procesos de contratación realizados bajo la declaratoria de emergencia institucional en salud.

La convocatoria se enmarca en la Resolución No. IESS-DG-2025-0042-R, que autoriza la adquisición urgente de medicamentos, dispositivos médicos y bienes estratégicos. El objetivo es garantizar transparencia, trazabilidad y control social en todas las fases del proceso.

Requisitos para participar

Podrán postular únicamente organizaciones con personería jurídica vigente, registradas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y en el Sistema Único de Información sobre Organizaciones Sociales (SUIOS) del Ministerio de Gobierno.

La entidad asegura que acreditará a los veedores registrados y que todas las observaciones serán atendidas oportunamente.
Referencial. La entidad asegura que acreditará a los veedores registrados y que todas las observaciones serán atendidas oportunamente.Cortesía

Las entidades interesadas deben enviar una carta de intención con el asunto: “Participación para veeduría en procesos de compras de emergencia del IESS” a los correos:

  1. veedurias@iess.gob.ec
  2. transparencia@iess.gob.ec

El IESS responderá con los requisitos y el procedimiento correspondiente.

La entidad asegura que acreditará a los veedores registrados y que todas las observaciones serán atendidas oportunamente. Los procesos específicos serán difundidos antes de empezar el proceso de compra médica.

