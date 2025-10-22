IESS: 22 trámites que puede hacer en línea sin acudir presencialmente a las oficinas

El portal del IESS permite hacer trámites de jubilación, préstamos, certificados y consultas durante las 24 horas del día

Los usuarios no requieren ir a las oficinas, pueden ingresar al portal web del IESS con su número de cédula y clave personal.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) permite realizar 22 trámites principales de forma digital sin necesidad de acudir a sus agencias. Los servicios están disponibles las 24 horas del día a través del portal www.iess.gob.ec.

Los usuarios deben ingresar con su número de cédula y clave personal. Quienes no tienen clave pueden generarla en el mismo sitio mediante un proceso de validación de datos que toma pocos minutos.

Consulta de historial laboral completo, que muestra todos los períodos en los que el afiliado estuvo registrado con aportes al seguro social. Esta información es necesaria para verificar el tiempo de cotización acumulado. Actualización de datos personales como dirección, teléfono, correo electrónico y cuenta bancaria. Los cambios quedan registrados de forma inmediata en el sistema. Generación de certificado de afiliación en un minuto. Este documento acredita la condición de asegurado activo y cuenta con código QR y firma electrónica que garantizan su validez legal. Consulta de fondos de reserva, que muestra el saldo acumulado. Solicitud de retiro de fondos de reserva cuando el afiliado cumple los requisitos establecidos por ley. Desbloqueo de clave sin acudir a oficinas. El proceso requiere responder preguntas de seguridad y validar la identidad mediante un código enviado al correo electrónico registrado. Solicitud de jubilación por vejez de forma digital. El sistema calcula automáticamente si el afiliado cumple los requisitos de edad y años de aportación, y genera la solicitud en aproximadamente 20 minutos. Solicitud de préstamos quirografarios. El aplicativo calcula la capacidad de endeudamiento según el historial de aportes. Solicitud de préstamos hipotecarios y consulta de opciones de crédito disponibles. Registro y actualización de cuenta bancaria para el depósito de pensiones o beneficios. Generación de clave patronal de acceso al portal del IESS para empleadores. Esta credencial les permite realizar gestiones relacionadas con sus trabajadores y el pago de planillas. Consulta de aportes patronales para verificar los pagos realizados por los empleadores. El sistema muestra el detalle de cada aportación mensual registrada. Registro de avisos de entrada de trabajadores cuando inicia la relación laboral. Registro de avisos de salida de trabajadores cuando termina la relación laboral. Descarga de certificado de cumplimiento de obligaciones patronales en formato digital. Este documento certifica que el empleador está al día en el pago de aportes. Solicitud de subsidios por enfermedad, maternidad o riesgos del trabajo mediante formularios electrónicos. El sistema requiere adjuntar los certificados médicos correspondientes. Generación y consulta de planillas de pago para empleadores. Pueden ver el detalle de sus obligaciones mensuales y generar los comprobantes necesarios. Descarga de certificado de no adeudar al IESS de forma inmediata. Este documento es requisito para participar en contrataciones públicas y renovar permisos de funcionamiento. Consulta del estado de pagos mensuales para pensionistas. El sistema muestra el monto depositado, la fecha de pago y los descuentos aplicados. Generación de certificado de pensionista en formato PDF con un solo clic después de ingresar el número de cédula. Tramitación de extensión de cobertura de salud para cónyuges e hijos. Los afiliados deben registrar los datos de sus dependientes para que accedan a servicios médicos. Registro de avisos de entrada y salida del país para pensionistas que residen en el exterior. Este trámite es obligatorio para mantener el pago regular de las pensiones.

El IESS recomienda mantener actualizados los datos de contacto para recibir notificaciones sobre el estado de los trámites. La institución envía alertas por correo electrónico cuando se requiere documentación adicional o cuando un proceso ha sido completado.

