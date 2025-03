Guayaquileños temen que puente de Pascuales colapse como el Gonzalo Icaza de Daule

“Tenemos miedo de que lo que pasó en el puente Gonzalo Icaza Cornejo se repita aquí”, es el criterio que se repite entre varios ciudadanos que circulan a diario por el puente Vicente Rocafuerte, estructura que une a las parroquias Pascuales (Guayaquil) con La Aurora (Daule).

El puente, de 300 metros de extensión, cuenta con carriles de ida y vuelta, además de camineras donde son pocos los que se atreven a ir por estas zonas debido a que, denuncian el mal estado en que se encuentra toda la estructura. De hecho, una parte de la caminera (sentido Daule-Guayaquil) prácticamente carece de pasamanos y está llena de maleza.

La situación del puente Vicente Rocafuerte ha sido registrada en las páginas de EXPRESO, pero tras el colapso del puente Gonzalo Icaza, los moradores, trabajadores y más ciudadanos alzan nuevamente su voz para que se ejecute una intervención en el área.

“Con lo que acaba de pasar con el puente que une a Daule y Nobol, las autoridades deberían ponerse pilas y comenzar a revisar todas las estructuras. No es justo que se haya venido reclamando por este puente y no hagan nada durante tanto tiempo. No queremos que hayan muertos y que recién ahí arreglen el puente”, lamentó Gabriel Molina, residente de la ciudadela La Rioja, situada a pocos metros de la estructura.

2. Escenario. Miles de vehículos pesados transitan por la vía a diario. Hay temor en la ciudadanía MIGUEL CANALES

¿Cuál es el estado del puente Vicente Rocafuerte?

Este Diario realizó varios recorridos por el puente que, según cifras oficiales, a diario es transitado por 70.000 vehículos, y constató que la infraestructura se encuentra afectada. Las camineras se encuentran parcialmente destruidas, y el desgaste es evidente en pasamanos y barandas de cemento. Los fierros son visibles en diferentes partes.

Esta problemática ha empujado a que los ciudadanos atraviesen el puente por la vía vehicular, ya que la zona delimitada para transeúntes y ciclistas lo imposibilita. Tienen miedo y se exponen al peligro de ir cerca de donde pasa un automotor.

“No es seguro porque hay demasiadas barandas caídas y no tiene pasamanos. Además, hay partes en las que no se puede ni caminar porque el monte impide el paso”, protestó Zamira Iturralde, moradora de la parroquia Pascuales en Guayaquil, quien casi a diario cruza la estructura.

La mujer, además, reconoció que no es un problema nuevo, pero se han encendido las alarmas tras el caso del puente de Daule, y es por esto que hace una nueva denuncia a las autoridades. “Hemos denunciado, pero nada es suficiente. Capaz y están esperando que también se caiga para hacer algo”, acotó.

El olvido del sitio es tal que los alrededores y la parte baja del puente han sido invadidos por personas en situación de calle, que utilizan el puente como viviendas. Sin embargo, el problema mayor de la estructura radica en las bases de la misma que, tal como lo denunció EXPRESO años atrás, están carcomidas. En el sitio se pueden observar al menos diez huecos entre los pilotes que lo sostienen.

Los huecos en las bases son evidentes y son un peligro para todos. La estructura necesita ser revisada. Miguel Arana

​morador del sector

“Los huecos son evidentes y son un peligro para todos. Eso demuestra que la estructura está deteriorada y necesita ser revisada por las autoridades, pero no pasa nada”, insistió Miguel Arana, morador de La Joya.

Sobre este caso la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, también reconoció que el “abandono del puente Vicente Rocafuerte no es un tema nuevo”, y explicó que ha solicitado en múltiples ocasiones la intervención del Ministerio de Obras Públicas y prometió no cesar en su empeño.

Respecto a este tema, el Municipio de Guayaquil, hoy liderado por Aquiles Álvarez, emitió un reciente comunicado donde señaló que han realizado el pedido a las autoridades gubernamentales para su reparación. “Desde 2022, el Municipio de Guayaquil ha alertado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) sobre la urgencia de realizar estudios técnicos e intervenir en la infraestructura. A pesar de los múltiples oficios y memorandos enviados por la actual administración hasta la fecha no se ha recibido respuesta”, se lee en el oficio.

Por otra parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, también ha tocado el tema recientemente. Aunque confirmó que está contemplado intervenir el puente, no ha especificado una fecha para el inicio de los trabajos. EXPRESO solicitó una entrevista con un representante de esta cartera de Estado, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Pero estas declaraciones no frenan el descontento ciudadano que se evidencia a diario, pues muchos transitan con miedo y desconfianza. “No hay otra opción, por eso lo usamos, pero no negamos que hay miedo cada vez que toca pasar por aquí. No queremos vernos en el espejo del otro puente caído. Esperamos ayuda de las autoridades”, clamó Arana.

Riesgos. Peatones y ciclistas no utilizan la zona peatonal por su mal estado. Ponen su vida en riesgo.. MIGUEL CANALES

