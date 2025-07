Caso Isspol: la sombra que persigue al exfuncionario que busca volver a la entidad

César Auquilla, exjefe de Inversiones, área clave del Instituto de Seguridad Social de la Policía, intenta volver a esa entidad, mientras su nombre sigue siendo relacionado con uno de los mayores escándalos financieros del país: el caso Isspol.

Durante más de una década, César Augusto Auquilla Pacuruco tuvo bajo su responsabilidad el Departamento de Inversiones del Isspol. En 2014 fue desvinculado bajo la figura de compra de renuncia, algo que ahora busca revertir con una acción de protección, cuya audiencia se realizará este lunes 21 de julio.

Once años después, al hacerse pública su intención de volver al Isspol se han generado reacciones como la del exdirector del esa entidad, Renato González, quien dijo en X: "AUNQUE USTED NO LO CREA ... DE RIPLEY. El ex Jefe de Inversiones del @ISSPOL, CÉSAR AUQUILLAS PUCURUCU, quien fue desvinculado el 2014 con COMPRA DE RENUNCIA CON INDEMNIZACIÓN, pretende retornar con acción de protección y pago de compensación (sic)".

En un segundo mensaje, González pregunta: "¿Recibió transferencias de JORGE CHÉRREZ MIÑO? ¿Por qué y para qué quiere retornar a los 11 años? ¿De dónde provienen los recursos para sufragar honorarios de ese alto nivel de abogados?".

González hace referencia a Jorge Chérrez, el operador financiero investigado por desviar fondos millonarios de los policías ecuatorianos a supuestas inversiones que no se recuperaron, unos $ 600 millones. En Estados Unidos y en Ecuador se han desarrollado investigaciones. Siendo el país del norte donde se ha conseguido sentencia en torno a la trama de sobornos con los que se viabilizaron las presuntas inversiones.

Su nombre en la trama Chérrez

Precisamente, en 2021, el nombre del exjefe de inversiones, César Auquilla, fue mencionado por el entonces asambleísta Fernando Villavicencio, asesinado en 2014 cuando corría por la Presidencia. En un tuit, el legislador escribió: "El exjefe de inversiones del #Isspol César Auquilla, también recibió pagos de Jorge Chérrez, según revela @Guillogl (el periodista Guillermo Lizarzaburu). Ante la @FiscalizacionAN Auquilla negó que Chérrez haya manejado recursos del Isspol".

El sábado pasado, se intentó obtener un comentario del estudio jurídico que patrocina la acción de protección que impulsa Auquilla, liderada por el expresidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela. Este se limitó a hablar sobre el reclamo que busca la recuperación del cargo en el Isspol.

La audiencia de la acción de protección está convocada para el lunes 21 de julio en Quito. Mientras tanto, el Instituto ha anunciado que participará de la diligencia.

Los registros de Auquilla en instituciones públicas

De acuerdo con una revisión de EXPRESO a los registros judiciales y de la Fiscalía, César Auquilla consta como sospechoso en una denuncia de un presunto delito de delincuencia organizada. Sin embargo, en el portal de la Función Judicial no hay registros de caracter penal específicamente en su contra, aunque sí se lee su nombre en un proceso judicial por "delincuencia organizada".

