Repavimentación en Cumbayá: cierres en la avenida Oswaldo Guayasamín generan tráfico y quejas

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

Hasta el 1 de mayo del 2026, un tramo de la avenida Oswaldo Guayasamín permanece intervenido como parte del plan de repavimentación en Cumbayá. La obra, aunque necesaria, ha generado malestar entre conductores y residentes debido al incremento del tráfico y la falta de información oportuna, según señalan ciudadanos.

En redes sociales, varios usuarios han cuestionado la planificación del proyecto. Así, por ejemplo, Lorena Pastor señaló en su cuenta de X que “el plan de repavimentación de Cumbayá bien podría ser un caso de estudio sobre errores de criterio, planificación y comunicación en gestión de proyectos”. Reiteró que no está en contra de la obra.

En la misma línea, el ciudadano Andrés Vásconez criticó la gestión municipal en la zona del valle: “Que se estudie la administración de (alcalde Pabel) Muñoz en cuanto a todo lo que no se debe hacer. El tema del Valle ha sido particularmente malo, no solo esta semana: vía Santa Inés abandonada a medio hacer, Ruta Viva con baches y señalización que ha ocasionado accidentes, obras innecesarias y parroquias enteras olvidadas”, puntualizó.

Usuarios piden más información sobre cierres

Las quejas también apuntan a la incertidumbre generada por cierres sobre los que al parecer no existe suficiente información.

Así, el sábado, el usuario Fernando Cornejo manfifestó: “No hay dónde denunciar. En la repavimentación de Cumbayá cierran calles y accesos sin aviso claro. Hoy anuncian el cierre en la calle Isidro Ayora, pero no saben la hora porque los camiones se retrasaron. La gente queda en la incertidumbre”.

Esto dice la Empresa de Obras Públicas:

Frente a los reclamos, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas informó el domingo 26 de abril del 2026 que los trabajos se concentran en el sector de Los Tótems, en el carril sentido Quito–Cumbayá.

La entidad confirmó el cierre en ese tramo y recomendó usar el paso deprimido como ruta alterna para dirigirse hacia el sector de Scala. La noche del sábado indicaron que trabajaron en la rehabilitación de las rampas de acceso y conexión de la av. Oswaldo Guayasamín con la av. Alfonso Lamiña.