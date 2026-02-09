Todo lo que necesitas para aplicar al proceso de selección 2026 de la Armada

El cronograma fija dos periodos de postulación: Tripulantes de Arma e Infantería de Marina del 2 al 20 de marzo

La Armada del Ecuador abrió su proceso de selección 2026 para jóvenes bachilleres que busquen una carrera militar en el ámbito marítimo. El cronograma fija dos periodos de postulación diferenciados: Tripulantes de Arma e Infantería de Marina (del 2 al 20 de marzo) y Oficiales de Arma y Servicios (del 12 de mayo al 11 de junio). El llamado se dirige a aspirantes con vocación de servicio, disciplina y disposición para formarse bajo régimen militar

¿A qué carreras aplica este proceso?

Oficial de Arma y Servicios

Tripulante de Arma

Tripulante Infante de Marina

Cada línea de formación contempla mallas y exigencias propias del ámbito naval y marítimo, orientadas al liderazgo, la operación de unidades y el cumplimiento de misiones en defensa y seguridad marítima.

Fechas clave de postulación

Tripulantes de Arma e Infantería de Marina: 2–20 de marzo

Oficiales de Arma y Servicios: 12 de mayo – 11 de junio

Cómo informarte y preparar tu postulación

Revisa los perfiles oficiales de 'Reclutamiento Armada' en Instagram, Facebook y TikTok para conocer enlaces de inscripción, instructivos, requisitos y formatos vigentes. Lee el prospecto de la convocatoria: ahí se detallan requisitos médicos, físicos y académicos, además de la estructura del proceso y causales de descalificación. Organiza tu carpeta digital: digitaliza documentos en buena resolución, nómbralos con tu apellido y tipo de documento, y conserva copias de respaldo. Entrenamiento físico: inicia un plan progresivo (resistencia aeróbica, fuerza, core y movilidad) con descansos adecuados. Preparación académica: repasa matemáticas, comprensión lectora e inglés básico aplicado, según exámenes que la Armada publique para esta cohorte.

¿Qué suele evaluar un proceso de ingreso militar?

Revisión documental y validación de requisitos (edad, bachillerato, antecedentes).

Aptitud médica y psicológica, acorde a las demandas del entrenamiento militar.

Pruebas físicas (resistencia, fuerza, natación y habilidad acuática según perfil).

Evaluación académica (áreas troncales definidas por cada escuela).

Entrevista y verificación de antecedentes.

