Naufragio en Tortuga Bay deja un fallecido y 28 rescatados en Galápagos

Una embarcación turística naufragó en isla Santa Cruz, Galápagos. El capitán falleció y 28 personas fueron rescatadas

El capitán falleció y 28 personas fueron rescatadas en un operativo coordinado por la Armada del Ecuador y cuerpos de emergencia.

Tras el rerporte el pasado 19 de febrero del naufragio de una embarcación turística en Tortuga Bay en Galápagos, la Armada reportó este viernes 20 el rescate de las personas abordo. En la embarcación viajaban 29 personas, entre turistas nacionales y extranjeros, además de niños. La alerta ingresó al ECU 911 a las 17:40 del jueves.

RELACIONADAS Capturan al cabecilla de La Siate en operativo militar en San Lorenzo

El incidente dejó como saldo la muerte del capitán de la nave y el rescate de los 28 pasajeros restantes. Las autoridades confirmaron que el cuerpo del capitán fue localizado tres horas después del naufragio.

Operativo de rescate

La Armada del Ecuador, el Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz, personal del Parque Nacional Galápagos y brigadas médicas participaron en el operativo. El primer grupo de nueve personas fue rescatado cerca de las 21:00, mientras que un segundo grupo de 19 pasajeros fue localizado minutos más tarde. Todos fueron trasladados al muelle de Puerto Ayora, donde recibieron atención médica.

Freddy López, jefe del Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz, detalló que varios sobrevivientes presentaban hipotermia y crisis nerviosas, pero fueron estabilizados en el hospital local.

Operativo contra el narcotráfico decomisa sustancias valoradas en $25 millones Leer más

Turismo en Galápagos

El archipiélago de Galápagos se mantiene como uno de los destinos ecoturísticos más relevantes del planeta. Según la Dirección del Parque Nacional Galápagos, durante el primer semestre de 2025 ingresaron 145.655 visitantes, lo que representó un crecimiento del 2 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 3 % más que en 2019, superando incluso los niveles prepandemia.

RELACIONADAS Descubren túnel secreto en vivienda para robo de combustible en Santo Domingo

El archipiélago de Galápagos, situado a unos mil kilómetros al oeste de la costa continental de Ecuador, está compuesto por trece islas principales y fue reconocido en 1978 por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!