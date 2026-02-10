Capturan al cabecilla de La Siate en operativo militar en San Lorenzo

El operativo militar permitió la captura del líder de la estructura delictiva y la detención de cuatro presuntos integrantes

Un operativo militar permitió dar un golpe significativo a la estructura delictiva La Siate.

Un operativo militar ejecutado en el sector La Siate, en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, permitió dar un golpe significativo a la estructura delictiva La Siate, tras la captura de su líder y la detención de varios de sus presuntos integrantes.

La intervención, desarrollada por el Bloque de Seguridad con apoyo de la Armada del Ecuador, forma parte del reforzamiento de operaciones estatales en esta zona fronteriza, considerada una de las más críticas del país debido a la presencia de organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.

El operativo permitió la aprehensión del cabecilla de La Siate, grupo vinculado al tráfico ilícito, el control territorial y presuntas conexiones con redes transfronterizas. Durante la acción también se detuvo a cuatro personas adicionales, consideradas colaboradores directos de la organización. Las capturas se efectuaron en los alrededores de un inmueble utilizado por la banda, donde los equipos tácticos localizaron evidencia que revela la dimensión operativa del grupo.

Estos equipos habrían permitido a la organización coordinar operaciones internas y mantener comunicaciones para evitar el rastreo militar. Cortesía

Estos equipos habrían permitido a la organización coordinar operaciones internas y mantener comunicaciones para evitar el rastreo militar. Las autoridades también recuperaron dispositivos tecnológicos empleados para la vigilancia y la articulación de rutas de movilidad.

La acción militar se enmarca en un despliegue de mayor alcance diseñado para contener el incremento de violencia y las disputas territoriales que han marcado a San Lorenzo en los últimos meses. Operativos previos, como Control Total, ya habían identificado a La Siate como una agrupación que aprovechaba la geografía del sector para movilizar armamento, coordinar ataques y evadir la presencia estatal.

La captura del líder de La Siate constituye un avance relevante en la estrategia para desarticular redes criminales en la frontera norte. De acuerdo con fuentes castrenses, la organización mantenía puntos de observación y desplazamiento tanto en áreas rurales como urbanas, lo que le otorgaba movilidad y capacidad para sostener actividades ilícitas en distintos frentes.

