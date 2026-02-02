Operativo contra el narcotráfico decomisa sustancias valoradas en $25 millones

La Armada del Ecuador realizó el decomiso en una operación realizada en San Lorenzo, Esmeraldas

La Armada del Ecuador realizó un operativo en contra del narcotráfico en la isla San Pedro, cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, donde decomisaron 1.216 bloques de sustancias sujetas a fiscalización, con una afectación económica superior a los $25 millones de dólares.

La operación fue ejecutada por el Bloque de Seguridad, a través de la Armada del Ecuador, y permitió la aprehensión de cinco presuntos delincuentes de nacionalidad colombiana. Según informó el Ministerio de Defensa, la operación se llevó a cabo mediante un reconocimiento ofensivo que permitió localizar una "caleta" que contenía sustancias ilícitas y armamento.

La Armada aprehendió a cinco presuntos delincuentes de nacionalidad colombiana. Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador

Además de las sustancias sujetas a fiscalización, se incautaron cinco armas de fuego, 126 municiones, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo en pesos colombianos.

Nuevo plan de seguridad de Daniel Noboa

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa presentó el lunes 26 de enero del 2026 un nuevo plan de seguridad para 2026, que implica una inversión de $180 millones de dólares en "proyectos estratégicos" y se enfoca en sistemas tecnológicos. También explicó que esta estrategia supone la cooperación con los países vecinos, lamentando la falta de "firmeza" de algunos de ellos en la lucha contra el crimen organizado.

En un video publicado en redes sociales de la presidencia destacó que este "plan integral ataca de frente a las estructuras criminales". Entre estos proyectos, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo destacó que se encuentran la compra de siete helicópteros bimotor, un buque logístico multipropósitos, un sistema radar 3D, escáneres y drones para operaciones de control de frontera, el ministro añadió "reforzaremos la movilidad y la capacidad operativa en aire, mar y tierra, para que las fuerzas del orden lleguen a donde antes no podían".

Mientras que el ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que el plan se fortalece "con la implementación de tecnología sin precedentes" y mencionó la incorporación de sistemas de última generación como IBIS y AFIS, que permiten identificar armas, municiones e identidades con precisión.

