MasterChef Celebrity: Carlos Luis Andrade conmueve con un plato dedicado a su madre

El emotivo capítulo fue grabado antes del fallecimiento de la madre de Carlos Luis Andrade

El capítulo emitido este jueves 5 de febrero de MasterChef Celebrity Ecuador estuvo marcado por la emoción. Durante el reto de salvación, en el que los participantes con mandil negro debían cocinar con ingredientes limitados, el presentador Carlos Luis Andrade presentó un plato creativo que llamó la atención del jurado, pero también dejó ver el difícil momento personal que atravesaba.

Su propuesta incluyó técnicas poco comunes —como freír hojas de lechuga— que fueron elogiadas por los chefs, quienes destacaron su imaginación. Sin embargo, al notar que el participante lucía decaído, le preguntaron si le ocurría algo.

Un plato marcado por la preocupación familiar

Ante la consulta del jurado, Andrade confesó que su madre se encontraba muy delicada de salud debido al Alzheimer en etapa avanzada. Explicó que, antes de viajar para continuar con las grabaciones del programa, incluso había tenido que despedirse de ella, lo que afectaba su estado emocional durante la competencia.

El momento generó empatía entre los chefs y sus compañeros, quienes reconocieron el esfuerzo del concursante por mantenerse concentrado en la cocina pese a la difícil situación personal.

Un episodio grabado antes del fallecimiento

Aunque el programa se transmite actualmente, este capítulo fue grabado meses atrás. Posteriormente, en noviembre, falleció la madre del presentador, Doris Espinosa. En ese momento, Andrade había viajado desde las grabaciones en Colombia para acompañarla y logró despedirse de ella en sus últimos días, según contó anteriormente en entrevistas.

La escena vista en televisión, por tanto, corresponde a un momento previo a su fallecimiento, lo que hizo aún más conmovedora su participación en el reto de salvación.

Creatividad que le dio la salvación

Más allá de la carga emocional, el plato del concursante fue bien valorado por el jurado. Su creatividad le permitió obtener el “cachetito” del reto y asegurar su salvación inmediata, evitando la eliminación y continuando en la competencia.

El episodio recordó que, detrás de cada preparación presentada en las cocinas del reality, también existen historias personales que acompañan a los participantes.

