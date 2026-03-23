¿Tienes utilidades sin cobrar? Pasos para consultar montos de exempleos

Todo colaborador que laboró en 2025 tiene derecho a una parte proporcional de las utilidades. Revise aquí el paso a paso

Billetes de cien dólares, imagen referencial en el contexto de la consulta de utilidades pendientes de cobro por parte de exempleados.

Durante el mes de abril, los trabajadores del sector privado en Ecuador perciben un ingreso adicional derivado de la gestión anual de sus empleadores. Según la legislación vigente, las empresas que generaron excedentes en el ejercicio fiscal anterior están obligadas a distribuir el 15% de sus ganancias entre su personal.

De acuerdo con el Código de Trabajo, el plazo máximo para este desembolso vence el 15 de abril. No obstante, es importante precisar que este beneficio depende directamente de la rentabilidad: si una compañía no registró utilidades tras cubrir sus costos y gastos operativos, no existe la obligación del reparto.

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Derechos para trabajadores y excolaboradores

Una de las dudas más recurrentes es si quienes ya no forman parte de una nómina mantienen este derecho. La normativa es clara: cualquier persona que haya prestado servicios durante el año fiscal en que se generaron las utilidades debe recibir el monto proporcional al tiempo laborado.

Por ejemplo, si un trabajador se desempeñó en una compañía durante seis meses antes de su salida, tiene derecho a percibir el valor correspondiente a ese periodo, bajo las mismas reglas de cálculo que aplican para los empleados activos. Este principio de equidad garantiza que el beneficio se asigne en función del tiempo efectivo de labores, sin distinción de cargos o funciones.

Guía para consultar el registro financiero de una empresa

Para corroborar si una institución generó ganancias, los ciudadanos pueden acceder a los datos financieros oficiales a través del portal de la Superintendencia de Compañías. Este proceso permite verificar la transparencia del ejercicio económico actual y de gestiones pasadas. Los pasos son los siguientes:

Ingrese al sitio oficial de la Superintendencia de Compañías y diríjase a la sección 'Portal de información', luego seleccione 'Sector societario'.

Utilice la herramienta 'Búsqueda de compañías' e ingrese el RUC, nombre o número de expediente de la empresa.

Una vez seleccionada la entidad, el sistema mostrará la ficha general. Diríjase a la opción 'Información anual presentada'.

Seleccione el año de interés y descargue el documento PDF denominado ‘Balance/estado de situación financiera’.

En el reporte, localice el rubro ‘Participación trabajadores por pagar del ejercicio’, ubicado usualmente en las secciones finales del balance. Esa cifra representa el monto total a distribuir entre toda la nómina.

Recomendaciones para el cobro efectivo

Si tras realizar la consulta usted confirma que la empresa generó utilidades y no ha recibido la notificación de pago, se recomienda contactar al departamento de Recursos Humanos de su antiguo empleo para actualizar sus datos bancarios. En caso de no obtener respuesta, el trabajador puede acudir al Ministerio del Trabajo para presentar una denuncia administrativa, ya que el incumplimiento de este pago acarrea sanciones económicas para el empleador.

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