Legislador afirma: EE. UU. deportó a un bebé enfermo de apenas 2 meses

La política migratoria de Estados Unidos vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras la reciente deportación a México de un lactante de apenas dos meses de vida. El menor, diagnosticado con bronquitis, fue expulsado junto a su familia pese a las denuncias sobre su precario estado de salud, según reveló el representante demócrata por Texas, Joaquín Castro.

A través de una publicación en la red social X, Castro calificó la acción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como "monstruosa" y "atroz". De acuerdo con el legislador, el niño llegó a perder el conocimiento horas antes de ser dado de alta del hospital para proceder con su salida forzosa del país. "Deportar innecesariamente a un bebé enfermo es un acto inhumano", fustigó el congresista, quien confirmó los detalles con la defensa legal de la familia.

Versiones encontradas sobre la salud del menor

Frente a las graves acusaciones, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió el procedimiento. Tricia McLaughlin, portavoz de la entidad, sostuvo que el paciente se encontraba en "condición estable" y contaba con la autorización médica correspondiente para su traslado. Según la funcionaria, el tratamiento prescrito por los pediatras antes de la expulsión se limitó al uso de un aerosol nasal de solución salina.

La cronología oficial indica que la madre, Mireya Stefani López-Sánchez, fue interceptada el pasado 21 de enero tras cruzar ilegalmente la frontera cerca de Eagle Pass, Texas. Tras ser transferida a la custodia de ICE, la mujer optó por mantener a su hijo con ella. Las autoridades subrayan que un juez emitió la orden final de deportación el 8 de febrero, tras determinar que sus reclamos de permanencia no eran válidos, asegurando que se cumplió con todo el "debido proceso".

El fantasma de los abusos en centros de detención

Este incidente no es aislado, sino que se suma a una lista de controversias sobre el trato a menores bajo custodia federal. Recientemente, el caso de Liam Conejo Ramos, de 5 años, también generó repudio internacional tras difundirse imágenes del niño rodeado de agentes de ICE en Minnesota, lo que obligó a su liberación por orden judicial días después.

El centro de detención de Dilley, Texas, donde permaneció la familia deportada, ha sido blanco de críticas sistemáticas. Informes judiciales del último año denuncian desde la distribución de alimentos contaminados hasta la falta de acceso a asistencia legal y médica básica. La bronquitis, enfermedad que motivó la alerta en este caso, implica una inflamación crítica de las vías respiratorias que, en lactantes, puede derivar en complicaciones severas si no se garantiza un entorno de recuperación adecuado.

