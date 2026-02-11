Tensión en el Congreso de EE.UU.: demócratas acusan al ICE de "tácticas fascistas"

Audiencia explosiva en Washington mientras Trump admite un "enfoque más suave" y el ICE defiende 475.000 expulsiones

Personas durante una manifestación para exigir el fin de la detención de familias migrantes en Dilley, Texas (EE.UU.).

Los responsables de las agencias migratorias de Estados Unidos defendieron ante el Congreso el martes, 10 de febrero de 2026, la política de Donald Trump en una audiencia a veces tensa con los demócratas, que condenaron la violencia de los agentes federales.

El papel de los agentes migratorios ha causado revuelo en el país, especialmente tras la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales en Mineápolis.

Trump reconoció que tal vez sea necesario adoptar un "enfoque más suave" en materia de migración.

El gobierno anunció posteriormente algunas medidas, como la retirada de unos 700 agentes de las agencias migratorias desplegados en la región.

Pero la cuestión sigue lejos de resolverse, ya que los demócratas exigen cambios en la forma en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lleva a cabo sus redadas, mientras que la administración de Trump se mantiene firme en cumplir su promesa de deportar a los migrantes en situación irregular.

Ante la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Representantes, los responsables de estas tres agencias del DHS defendieron el balance de la administración Trump.

El jefe de la policía fronteriza (CBP), Rodney Scott, destacó que el republicano ha conseguido reducir a mínimos históricos las entradas de migrantes irregulares en Estados Unidos.

"La CBP se pasó el año pasado reconstruyendo una frontera que había sido destruida intencionadamente", dijo en una crítica a la política migratoria del antecesor de Trump, el demócrata Joe Biden.

"El presidente nos encargó las deportaciones masivas y estamos cumpliendo ese mandato", dijo Todd Lyons, director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Gracias a los recursos proporcionados por el Congreso, estamos aumentando la capacidad de detención y los vuelos de expulsión a diario. Solo en el último año, hemos llevado a cabo más de 475.000 expulsiones", añadió.

"El Gobierno y las agencias representadas ante nosotros han demostrado un desprecio total por la ley y la Constitución", acusó por su parte el representante demócrata Tim Kennedy.

Redadas específicas

Los miles de agentes federales desplegados en Mineápolis llevaron a cabo redadas que, según afirma la administración, son operaciones específicas contra inmigrantes ilegales que además cometieron otros delitos.

El gobernador de Minesota, Tim Walz, dijo el martes que espera que la ofensiva termine pronto.

"Mi expectativa (…) es que estamos hablando de días, no de semanas ni meses, de esta ocupación", dijo Walz.

Estas comparecencias se dan en medio de una ardua negociación entre republicanos y demócratas para la financiación del DHS, el único punto pendiente en el acuerdo de financiación alcanzado entre ambos partidos la semana pasada que permitió poner fin a tres días de cierre parcial del gobierno federal.

"Comportamiento fuera de la ley"

La oposición demócrata exige amplias reformas en el funcionamiento del ICE, en particular el fin de las patrullas aéreas, la prohibición de que los agentes oculten su rostro y la obligación de obtener una orden judicial antes de detener a un migrante, para aprobar el proyecto de financiación de 2026 del DHS.

El demócrata Dan Goldman criticó las "tácticas antiamericanas y sencillamente fascistas" que emplea a su juicio el ICE.

Mientras que el legislador republicano Eli Crane acusó a su vez a la oposición de "demonizar al ICE".

La Casa Blanca ha manifestado su voluntad de negociar, pero sus propuestas no satisfacen a la oposición.

"Los republicanos han compartido un borrador de contrapropuesta que no incluía ningún detalle ni contenido legislativo", afirmaron los líderes demócratas de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y del Senado, Chuck Schumer, en un comunicado.

Ambos líderes protestan por lo que consideran una respuesta "incompleta e insuficiente" ante el "comportamiento ilegal" mostrado por los agentes del ICE y dicen que esperan más detalles.

