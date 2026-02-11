Expreso
Referencial. Un avión comercial sobrevuela Texas, donde autoridades cerraron temporalmente el espacio aéreo tras la incursión de drones vinculados a cárteles mexicanos.Foto: Canva

Drones de cárteles mexicanos violan espacio aéreo de EE.UU. y fuerzan cierre en Texas

EE. UU. cierra espacio aéreo en El Paso por drones de cárteles; Sheinbaum niega informes y pide pruebas a Washington

La seguridad fronteriza de Estados Unidos entró en alerta máxima tras la incursión de drones pertenecientes a cárteles mexicanos en el espacio aéreo de El Paso, Texas. El incidente, confirmado por el secretario de Transporte, Sean Duffy, obligó al cierre temporal de las operaciones aéreas en la zona para permitir una intervención militar destinada a desactivar los dispositivos.

Aunque el Departamento de Guerra (DOW) y la Administración Federal de Aviación (FAA) determinaron que ya no existen riesgos para los vuelos comerciales, el operativo subraya la creciente tensión en la frontera. Fuentes informadas señalaron que el cierre fue producto de una operación militar directa contra actividades de los grupos criminales, una acción que se alinea con la postura de la administración Trump de combatir frontalmente a los cárteles fuera y dentro de su territorio.

Protocolos de defensa nacional y uso de fuerza letal

La restricción original, emitida la noche del martes 10 de febrero, contemplaba una suspensión de 10 días para todos los vuelos en El Paso y el sur de Nuevo México. La FAA catalogó la zona como "espacio aéreo de defensa nacional", advirtiendo que el gobierno estaba autorizado a emplear fuerza letal contra cualquier aeronave que representara una amenaza inminente.

El perímetro de seguridad abarcó 16 kilómetros alrededor de El Paso y la comunidad de Santa Teresa. A pesar de la severidad del anuncio inicial, que amenazaba con paralizar el transporte de carga y pasajeros hasta el 20 de febrero, las autoridades levantaron la medida de forma anticipada tras neutralizar la incursión, evitando un caos logístico de mayor escala en la región.

México niega reportes de drones y pide evitar especulaciones

Desde Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó los reportes sobre la presencia de dispositivos de los cárteles en la frontera. Durante su conferencia matutina, la mandataria aclaró que el espacio aéreo mexicano se mantuvo operativo en todo momento y aseguró que su administración no cuenta con información oficial que confirme el uso de drones en dicha incursión.

"No hay que especular", puntualizó Sheinbaum, haciendo un llamado a mantener la comunicación bilateral. La presidenta instó a las agencias estadounidenses, incluida la FAA, a compartir cualquier evidencia técnica con el Gobierno de México para realizar una investigación conjunta, enfatizando la necesidad de basar las acciones diplomáticas en datos verificados y no en informes preliminares.

Presidenta de México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instó a mantener la comunicación bilateral y pidió basar las acciones diplomáticas en evidencia técnica verificada.Foto: EFE

