atentado centro de Guayaquil
En la calzada quedaron partes del automóvil que fue incendiado, según registraron cámaras de videovigilancia.CHRISTIAN VINUEZA

Atentado en el centro de Guayaquil dejó un vehículo quemado y temor ciudadano

El hecho violento se cometió en Riobamba y Luis Urdaneta, donde meses antes otro carro fue incendiado afuera de una discoteca

El incendio provocado de un vehículo generó tensión a quienes habitan en Riobamba y Luis Urdaneta, en el centro de Guayaquil. El hecho ocurrió la noche de este domingo 22 de febrero, a las 21:30.

El caso se investiga para determinar las razones de este atentado, más aún porque, según quedó expuesto en tomas captadas por cámaras de seguridad, un individuo se acercó al automotor para ocasionar el fuego.

El sujeto utilizó algún tipo de combustible que roció contra el carro, un Hyundai Tucson de color plomo, para luego encenderlo. Posteriormente, el implicado huyó del sector en un automóvil.

Lo sucedido fue reportado inmediatamente y uniformaros del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil arribaron al sitio, para apagar las llamas del vehículo y controlar la situación.

No hubo amenazas previo al atentado

Coche bomba Guayaquil

El ataque en el centro de Guayaquil que nadie olvidará

Partes del auto y vidrios se desprendieron y quedaron esparcidos en el lugar, hasta la mañana de este lunes 23 de febrero. El hecho no dejó personas fallecidas ni heridas.

De acuerdo con información policial, el propietario del carro indicó a los policías que no había tenido amenazas ni advertencias previas al atentado, razón por la cual se intensifican acciones investigativas para determinar las causas del atentado.

La Policía Nacional también busca identificar y aprehender al implicado, el cual vestía ropa negra, según captaron las cámaras de vigilancia.

