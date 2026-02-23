Everton vs Manchester United EN VIVO: detalles, alineaciones y canal para ver juego

Los Diablos Rojos, dirigidos por Michael Carrick, pueden superar a Chelsea en la tabla si consiguen al menos un empate

Manchester United busca ascender en la tabla de la Premier League 2025-26.

Manchester United afronta un duelo clave este lunes 23 de febrero por la fecha 27 de la Premier League 2025-26, cuando visite a Everton con la misión de meterse en zona de clasificación a la próxima Champions League.

El encuentro se disputará desde las 15:00 (hora de Ecuador), en el Hill Dickinson de Liverpool.

Manchester United y una oportunidad de oro tras el empate de Chelsea

Los Diablos Rojos, dirigidos por el técnico Michael Carrick, ocupan actualmente la quinta posición con 45 puntos, los mismos que suma Chelsea, que ya empató 1-1 ante Burnley en esta jornada.

Manchester United buscará sorprender a Eventon.

Con un empate, el United superará a los Blues y se instalará en puestos de clasificación directa a la Champions League 2026-27.

Para este compromiso, Manchester United contará con sus principales figuras ofensivas: Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Bruno Fernandes, quienes serán claves para romper la resistencia local.

Everton quiere acercarse a la zona de Champions League

Por su parte, Everton, de David Moyes, también se juega mucho. Los Toffees marchan séptimos con 37 puntos, a ocho de Chelsea, y una victoria los acercaría a la pelea por competiciones europeas.

El equipo será liderado por Kiernan Dewsbury-Hall, junto a los atacantes Tyrique George y Thierno Barry.

Dónde ver EN VIVO Everton vs Manchester United

En Ecuador, el partido Everton vs Manchester United se podrá ver EN VIVO por ESPN y la plataforma Disney+ Premium.

Alineaciones de Everton vs Manchester United

EN VIVO Everton vs Manchester United

