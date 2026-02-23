Fiscalía de Ecuador se reúne con delegación del FBI por crimen organizado

Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Ecuador se reúnen con una delegación del FBI para abordar estrategias contra el crimen organizado.

Este 23 de febrero de 2026, la Fiscalía General del Estado informó sobre una reunión protocolaria entre su máxima autoridad subrogante, Leonardo Alarcón, y una delegación del Federal Bureau of Investigation (FBI).

El encuentro estuvo encabezado por Allen Pack, agregado de Aplicación de la Ley, y tuvo como propósito fortalecer la cooperación entre Ecuador y Estados Unidos frente al avance del crimen organizado.

De acuerdo con la Fiscalía, el diálogo incluyó temas relacionados con el intercambio de información, la cooperación judicial y la coordinación entre instituciones para enfrentar estructuras criminales que operan a escala internacional.

Delegación internacional y coordinación institucional

La delegación que participó en la reunión también estuvo integrada por Dorian Molina, subdirector del INL; Ryan Karnes, jefe de misión adjunto de Estados Unidos en Ecuador; y Carlos Urrutia, agregado adjunto de Aplicación de la Ley del FBI.

La visita forma parte de una agenda de cooperación entre ambos países orientada a fortalecer las capacidades investigativas y judiciales frente a delitos como narcotráfico, lavado de activos y otras economías criminales.

Lo que podría implicar para la seguridad en Ecuador

Este tipo de acercamientos institucionales suele interpretarse como un paso para reforzar la cooperación internacional en materia de seguridad. En el contexto actual, marcado por la presencia de organizaciones criminales transnacionales, la articulación entre agencias puede facilitar investigaciones conjuntas, asistencia técnica y el intercambio de inteligencia.

Además, la coordinación con entidades como el FBI podría contribuir a rastrear redes financieras, identificar estructuras delictivas que operan entre varios países y apoyar procesos judiciales complejos. Para las autoridades ecuatorianas, estos vínculos también representan una oportunidad para fortalecer estrategias contra el crimen organizado y mejorar la capacidad de respuesta del sistema de justicia.

