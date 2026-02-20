Extorsión en Las Orquídeas obliga a local a cerrar: hackearon su sistema de compras

Clientes de este sector del norte de Guayaquil piden seguridad ante el cierre indefinido del negocio de comida rápida

En Las Orquídeas, norte de Guayaquil, se han registrado ataques por extorsiones y también sicariatos, lo que mantiene el temor entre sus habitantes.

En medio de la escalada de violencia que vive Guayaquil y gran parte de Ecuador, un negocio de comida rápida ubicado en la ciudadela Orquídeas Norte, anunció el cierre indefinido de sus operaciones tras ser víctima de un atentado relacionado con extorsión.

El local expresó, en la red social Instagram, su decisión de cerrar “indefinidamente” luego de que sus instalaciones sufrieran el ataque.

El texto señala que fue “muy difícil” tomar esta determinación tras ocho años de funcionamiento ininterrumpido y se agradeció el apoyo de su clientela durante ese tiempo.

Sistema hackeado y preocupación ciudadana

En la publicación también se advertía a los usuarios que no realicen compras por ningún medio, ya que todos sus canales y plataformas digitales fueron hackeados, lo que generó confusión y preocupación entre los clientes.

El cierre del negocio provocó cientos de comentarios y reacciones en redes sociales, donde ciudadanos expresaro indignación y temor, al tiempo que piden mayor seguridad al Gobierno y se preguntan hasta cuándo continuará esta situación que ha golpeado a comerciantes y emprendedores.

Este cierre ocurre en un contexto de violencia en Guayaquil y otras zonas urbanas, donde tiendas y negocios han sido atacados con artefactos explosivos o amenazas para forzar el pago de extorsiones a cambio de permitir el funcionamiento de sus actividades comerciales, situación que ha obligado a varios comerciantes a cancelar o reducir sus operaciones para salvaguardar la vida de sus familias y empleados.

