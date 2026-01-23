Expreso
  Guayaquil

balacera suburbio
Balacera en la 22 y la Ñ deja como saldo 2 personas fallecidas y 3 heridos.Christian Vinueza

Atentado en suburbio de Guayaquil deja dos muertos y tres heridos: esto se sabe

Los delincuentes llegaron en una camioneta doble cabina de color plomo y no se bajaron del vehículo para perpetrar el ataque

Un violento ataque con arma de fuego dejó dos muertos y tres heridos la noche del jueves 22 de enero, en las calles 22 y N, en el suburbio de Guayaquil.

Según la Policía, un grupo de personas se encontraba conversando en la vereda de una casa esquinera cuando una camioneta gris doble cabina, con placa AFZ-0116, se detuvo frente a ellos. Desde el vehículo, sus ocupantes dispararon varias veces contra los presentes y luego huyeron con rumbo desconocido, según relatan los testigos. Entre los fallecidos, dos eran primos y el adulto mayor su tío.

Víctimas del crimen

Fallecidos

  • Edson Gabriel Castillo Villao, 39 años
  • Hugo Jefferson Baque Villao, 45 años
Heridos

  • Carlos Figueroa, 32 años (estado estable)
  • Denis Troya, 34 años (estado estable)
  • Luis Villao, 71 años (estado reservado)

Evidencias en la escena

La Policía reportó: Siete vainas percutidas calibre 9 milímetros, una bala deformada, el vehículo usado en el ataque, encontrado abandonado en el sector del Cisne, a pocas cuadras del lugar del suceso. La mañana del viernes 23, aún eran visibles las huellas del ataque en la zona.

La mañana del viernes 23, aún eran visibles las huellas del ataque en la zona.Christian Vinueza

El personal médico del hospital confirmó la muerte de Castillo Villao y Baque Villao. Los tres heridos permanecen bajo atención médica, uno en estado reservado y los otros dos en estado estable.

