Concierto de Melendi en Samborondón se posterga: nueva fecha y devolución de entradas

Concierto de Melendi en Guayaquil se reprograma para inicios de 2026; ¿cómo exigir devolución? Aquí los detalles

Melendi en el concierto en Quito, el 26 de noviembre.

La noticia cayó como un jarro de agua fría para los seguidores del asturiano: el concierto de Melendi previsto para el 28 de noviembre de 2025 en el Arena Park de Samborondón queda pospuesto por motivos de salud del artista.

La productora Top Shows emitió un comunicado en el que confirma la decisión y pide disculpas al público mientras se prioriza la recuperación del cantante. La suspensión ocurre apenas un día después de su vibrante presentación en Quito durante la gira 20 Años, lo que añade incertidumbre y preocupación entre sus fanáticos.

Postergación oficial: motivos de salud y comunicado de la productora

Top Shows informa que la reprogramación obedece a una situación médica que afecta a Melendi y que, por respeto a su recuperación, resulta imposible mantener la fecha original. Ni la productora ni el equipo del artista han detallado la naturaleza del problema.

El comunicado resalta que se trata de una medida de fuerza mayor tomada con el aval del entorno médico del artista. La empresa asegura además que trabaja en coordinación con el equipo de Melendi para definir una nueva fecha y minimizar las molestias del público.

Nueva fecha: reprogramación para los primeros meses de 2026

Aunque la cancelación preocupa, la noticia tiene matices esperanzadores: Top Shows adelanta que el concierto no queda cancelado, sino reprogramado para los primeros meses de 2026. La productora se compromete a comunicar la fecha definitiva por sus canales oficiales en cuanto esté confirmada la agenda del artista y la logística del espectáculo.

Esta solución busca preservar la experiencia del show, que incluye producción, banda y montaje tal como estaba planificado, y ofrecer a los asistentes la posibilidad de disfrutarlo en condiciones óptimas.

Entradas: ¿valen para la nueva fecha o hay devolución?

La información oficial remitida por la promotora indica que las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para la fecha reprogramada; sin embargo, los detalles sobre procedimientos de devolución o reembolso se anunciarán en los próximos días.

Desde el punto de venta (incluidos TicketShow y canales autorizados) se recomienda a los compradores mantener sus comprobantes y seguir las comunicaciones oficiales para conocer plazos y condiciones si optan por la devolución.

Es habitual que, en casos similares, las devoluciones se tramiten por el mismo canal donde se efectuó la compra, así que conviene estar atento a los avisos de la productora y de los puntos de venta.

Contexto: la gira “20 Años” y la recepción en Ecuador

Melendi llegó a Ecuador a finales de la semana con una agenda que incluía Quito y Guayaquil. Su show en el Coliseo General Rumiñahui en Quito (26 de noviembre) consolidó la buena recepción del público ecuatoriano, donde la gira 20 Años ha exhibido el formato potente y emotivo que caracteriza al artista: himnos generacionales, reversiones de clásicos y un montaje de luces y sonido pensado para la comunión con la audiencia.

La postergación en Samborondón interrumpe temporalmente esa secuencia, pero no afecta la valoración del artista en la región ni la expectativa de un reencuentro masivo cuando se confirme la nueva fecha.

Reacción del público y el impacto en la agenda local

En redes y foros de venta, seguidores mostraron desde preocupación hasta apoyo, deseando la pronta recuperación del cantante.

Para muchos, la prioridad es la salud de Melendi; para otros, surge la necesidad práctica de gestionar reembolsos o cambios de agenda.

Asimismo, la cancelación afecta a servicios asociados: logística, producción, puestos de venta y economía local vinculada al evento.

La productora ha utilizado sus perfiles oficiales para canalizar información y evitar rumores, algo vital para mantener la transparencia en una situación sensible.

Qué deben hacer los compradores ahora: pasos recomendados

Conservar el comprobante de compra y el código de la entrada.

No comprar entradas de reventa hasta que la productora confirme la nueva fecha y las políticas de cambio.

Seguir los canales oficiales de Top Shows, TicketShow y del propio Melendi para comunicados y plazos de devolución.

Contactar al punto de venta si se adquirió por terceros (tiendas físicas, agencias o plataformas) para conocer opciones de reembolso o cambio.

Si se compró con tarjeta, revisar políticas del banco o issuer en caso de necesitar asistencia con el reembolso.

