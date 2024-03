Melendi: “La gente no escucha canciones, revive momentos”

“Estoy aquí entre vosotros para agradecerles de todo corazón los veinte años que me han acompañado en los escenarios, compartiendo cosas con ustedes. Estamos celebrando en los sitios correctos, porque yo sé que, después de mi país, Ecuador es uno de los que más me escuchan, y por estoy le estoy tan agradecido a esta tierra”, afirmó conmovido el pasado viernes de noche el artista español Ramón Melendi.

El cantante asturiano llegó a la capital para cerrar su gira 20 años sin noticias, que conmemora los veinte años del lanzamiento de su afamado álbum Sin noticias de Holanda, el disco que lo catapultó al estrellato.

El músico es un asiduo visitante a Ecuador, hecho que atribuye a sus fanáticos, que llenan los estadios en cada venida. Este recital no fue la excepción. Desde las 18:00, un gran número de personas hicieron fila en los exteriores del Coliseo General Rumiñahui para verlo, y la cantidad solo fue en aumento hasta pasadas las 20:00, cuando subió al escenario. Aproximadamente 14.000 espectadores acudieron al concierto.

20 años sin noticias es una rareza, una reedición de su primer álbum, traído a la modernidad. En el disco, Melendi regrabó los temas de Sin noticias de Holanda, pero con la participación de afamados músicos como Rosario, India Martínez, David Bisbal y José Mercé.

En una entrevista con el programa español Dial tal cual, él se refirió al proyecto como una reconciliación con esos primeros temas, con los que hoy ya no se identifica. “Los discursos de algunas (de esas canciones) chocan frontalmente con mi pensamiento actual, pero me he reconciliado porque cometemos el error de juzgarnos a nosotros mismos en el pasado con lo que sabemos ahora”, manifestó.

Sin embargo, decidió reinventar el álbum como cierre a esos himnos y como un paso hacia delante en su carrera. Así lo explicó también al público quiteño. “Cuando uno cumple veinte años en algo, lo normal es hacer un poco de balance: las cosas buenas, las cosas malas, las maravillosas, los cinco hijos, que amo con locura. Pero también te das cuenta de que hay cosas que no han cambiado, y que es hora de hacer un ejercicio de introspección”, expresó en el escenario.

Como en ocasiones anteriores, el público no lo defraudó. Franklin Jácome //EXPRESO

El amor, como en todos sus temas, fue un protagonista importante del recital, y la cámara que acompañaba el concierto enfocaba continuamente a las parejas que habían acudido. Este les hablaba directamente y les pedía que interactuaran juntos: “Tómale la cara, dile que le amas”, se le escuchaba decir.

A estas interacciones se sumaron emotivos temas como La casa no es igual, lo que generó un sentido llanto entre miembros el público. “Finalmente, la nostalgia es un ejercicio poderoso, y la gente no escucha canciones, sino que revive momentos, momentos muy importantes de su vida en los que esas canciones estaban presentes”, comentó el artista.

Quizá uno de los instantes más emocionantes fue cuando Melendi interpretó el afamado tema La promesa, y un fan aprovechó el momento para pedirle matrimonio a su pareja. El cantante le prestó el micrófono para concretar la sorpresa.

El recital terminó pasado las 22:00, con un público feliz y emocionado que pudo revivir junto al asturiano sus mejores momentos y melodías.

UN ÉXITO INESPERADO

“Creí que la gente se iba a enganchar con 20 años sin noticias, pero lo que ha pasado es una locura”, ha dicho el artista. Y es que desde el lanzamiento del disco el año pasado, la respuesta del público ha sido impresionante. En 2023 Melendi ofreció la gira del álbum en España, y las fechas tuvieron que duplicarse y hasta triplicarse para poder cumplir con la demanda.

En Madrid, por ejemplo, las entradas de la primera fecha se agotaron en 25 minutos. Una vez que se anunció la segunda, la respuesta fue igual.

“Esta es la gira que más he disfrutado desde hace muchísimos años. Es maravilloso ver a la gente pasárselo tan bien. Cuando termine todo, necesito analizar qué ha pasado. Yo me equivoco mucho, y me equivoco más cuando creo saber qué está pensando el público”, comentó risueño.

En América Latina ofreció conciertos en Uruguay, Chile, Argentina y Perú, donde la respuesta fue una réplica de lo logrado en España: lleno total.

Una curiosidad de la vida del artista asturiano es que él no creció soñando con ser cantante. Quiso ser futbolista profesional, pero no llegó demasiado lejos en su búsqueda de un club y, frustrado, empezó a escuchar las canciones del español Ismael Serrano. Ahí le empezó a rondar la idea de dedicarse a la música, pero no tenía el ‘cómo’ muy claro.

“No tocaba ningún instrumento y mi voz no era exactamente aterciopelada”, recordó. Sin embargo, sus letras empezaron a calar en el público, tanto que hoy lleva ya 12 discos.

Su tiempo libre lo dedica a sus hijos Carlota y Marco y a los tres pequeños que comparte con su esposa, la actriz Julia Nakamatsu: Lola, Abril y Dakota.

