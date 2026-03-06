Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

cerro Santa Ana
El cerro Santa Ana es uno de los lugares más turísticos, icónicos e históricos de Guayaquil, pero no ha estado exento de hechos violentos.CORTESÍA

Inseguridad en Guayaquil: Turista quiteño fue asesinado en cerro Santa Ana por robo

La víctima tenía 33 años y había llegado a este sitio turístico junto a su familia

En el escalón número 356 del cerro Santa Ana, en el centro de Guayaquil, se registró un acto violento que dejó una persona fallecida en las primeras horas de este viernes 6 de marzo de 2026.

RELACIONADAS

La víctima fue identificada como Álex Stalin Ilumiquiga Díaz, de 33 años y originario de Quito. Según versiones policiales, él se encontraba en el sector junto a su familia, ya que habían llegado desde la capital por turismo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima habría sido objeto de un robo. Los delincuentes, armados, intentaron sustraer sus celulares y, durante un forcejeo, uno de ellos le disparó en el tórax, causando su muerte en el lugar.

Paramédicos intentaron ayudarlo

tricimoto en Álamos Norte

Tricimotos rompen la calma de los vecindarios del norte de Guayaquil

Leer más

Testigos intentaron auxiliar a la víctima, pero cuando los paramédicos llegaron, ya no presentaba signos vitales.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes. 

Este sector forma parte del distrito 9 de Guayaquil, donde se han registrado 37 crímenes en lo que va del año, diez más que en el mismo período del año pasado.

La Policía continúa con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Anne Hathaway sorprende con 'Burial', la primera canción de 'Mother Mary'

  2. Estos son los seis hombres más buscados por violencia de género en Ecuador

  3. Accidente provoca cierre de carril en la av. Simón Bolívar sentido sur–norte

  4. TCE desestima denuncia contra Luisa González por presunta infracción electoral

  5. ATM de Guayaquil: Fernando Navas deja la gerencia y Salvatierra queda encargado

LO MÁS VISTO

  1. Precio de gasolinas y diésel en Ecuador: cuánto costará el galón desde el 12 de marzo

  2. Caso Goleada: Fiscalía podrá revisar todos los dispositivos de Aquiles Álvarez

  3. Judicatura manda a Panamá a los jueces del caso Goleada justo el día de la audiencia

  4. Roberto Gilbert sobre la Alcaldía de Guayaquil: "Es una ilusión que tengo"

  5. Una joven de 28 años figura entre las mayores deudoras del Estado

Te recomendamos